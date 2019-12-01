Hacen campaña sobre el cadáver de mi hermano, lamenta Juan Manzo

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre del 2026.- Juan Manzo Rodríguez consideró lamentable que el Movimiento del Sombrero realice campaña electoral “sobre el cadáver” de su hermano Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan y líder del movimiento. Enfatizó en que en el marco del proceso electoral venidero se utiliza a su familiar como propaganda política.

En entrevista, el también subsecretario de Gobernación en Michoacán reconoció que los michoacanos están dolidos por el homicidio del ex edil, igual que por otros hechos hechos que se han registrado, sin embargo, es inaceptable, dijo, que Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, use la muerte de quien en vida fuera su pareja para hoy hacer campaña.

Acotó que no entregar los celulares del finado a la Fiscalía General del Estado (FGE) es obstaculizar la justicia, pues son necesarios para el desarrollo de las investigaciones.

“No tendríamos que estar, ni siquiera, hablando de esto si verdaderamente hubiera una voluntad de que se esclarezca el homicidio del padre de sus hijos, no hay que olvidar eso, o sea que están obstaculizando la investigación del padre de sus hijos, no del hermano de Juan Manzo”.

Juan Manzo señaló que, a prácticamente un año del homicidio, la fecha será recordada por la sociedad, pero recalcó que hasta ahora la investigación, por la cual ya hay 32 detenidos, apunta a que la ejecución se dio por parte del crimen organizado con el apoyo, dijo, del Movimiento del Sombrero, y que aún son apoyados por el Ayuntamiento de Uruapan.

“No se ha aclarado el móvil, sigue siendo una tarea pendiente, pero hasta ahorita con 32 detenidos, no hay duda la participación del Cártel Jalisco y del Movimiento del Sombrero, a que no les gusta escucharlo”, declaró.