Hacemos un llamado al gobierno y a la SSP a no contaminar la elección en Puruándiro: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 28 de mayo de 2024.- “Como partido hacemos un llamado al gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública a que no contaminen la elección en Puruándiro, nos permitan que la jornada se lleve en paz y que mejor pongan atención en donde deban ponerla y no lo están haciendo”, señaló el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia.

En rueda de prensa, el líder estatal informó que el día de ayer sostuvo comunicación con el alcalde de Puruándiro, Víctor Vázquez, porque se intenta hacer un relevo del director de la Policía, siendo que el Estado fue quien lo nombró y previo al 2 de junio pretenden hacer el cambio, lo que parece que responde a un interés político y una clara intención de influir políticamente en la jornada electoral.

“Ayer también tuve comunicación con el general Ortega, el Secretario de Seguridad Pública, le hice saber que esto lo veíamos como una provocación política, me dice que es algo que se ha venido dando en todo el estado, pero yo tengo información que solo en unos cuantos municipios”; por ejemplo, en Panindícuaro que se quiso hacer al final del día no se hizo porque alguien intercedió por el alcalde y también hablé con el secretario de Gobierno. No puede ser posible que esto pase justo antes de la jornada electoral”, lamentó.

Por ello, el dirigente priista invitó al gobierno estatal a enfocar sus baterías en los lugares donde hay complicaciones para desarrollar libremente la jornada electoral.

“Les pedí que lo hicieran después de la jornada electiva y creo que es importante tener en cuenta que el gobierno debe enfocar sus baterías a donde están los focos rojos. Ojalá y esa atención que ponen para hacer cambio a directores de seguridad pública lo hicieran en Aguililla, lo hiciera en Turicato donde no hay condiciones para llevar a cabo el proceso electivo con la libertad de saber que los ciudadanos votarán libremente por sus representantes”, señaló.

Asimismo, destacó su preocupación por la situación que se vive en Turicato, donde no hay representantes de casilla y la candidata no ha podido hacer campaña, porque la amenaza está para todo aquél que intente desafiar a los grupos fácticos, dijo.

“Imagínense que tengamos una candidata a diputada local que no pueda entrar al municipio y el mismo caso está en Coalcomán. Nuestra candidata a diputada local no ha podido entrar a Aguililla, el candidato a presidente municipal no ha podido hacer campaña, no pudimos tener nuestros representantes de casilla. ¿Ustedes creen que esto es normal?”, cuestionó.

Sin embargo, consideró que, si la situación en esos municipios no ha pasado a mayores, es porque los candidatos han tenido precaución de no meterse “entre las patas de los caballos”.

“Por eso hago un llamado al gobierno a que preste atención a lo realmente importante, que resuelva y que no busque contaminar políticamente un municipio. No pasa absolutamente nada si se esperan unos días a que pase la jornada electoral”, finalizó.

Acompañaron al dirigente estatal, la secretaria técnica del Consejo Político, Edna Martínez Nambo; y el secretario de Acción Electoral, Alejandro Bibiesca.