Habitantes de San Miguel del Monte impugnarán consulta 

Habitantes de San Miguel del Monte impugnarán consulta 
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 17:32:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto del 2025.- Habitantes de la tenencia de San Miguel del Monte, impugnarán la consulta donde  determinarían regirse bajo autogobierno y ejercer sus propios recursos, el motivo, no estan de acuerdo con la modalidad en la que se llevaría a cabo su elección, no descartan movilizaciones en el Instituto Electoral de Michoacán.

Al respecto, Hugo Ramón Velázquez Hernández, representante de los habitantes, comentó  que el proceso de votación debe ser a mano alzada como 
lo exige la Asamblea Máxima de la comunidad.

"El día de hoy, junto con el Consejo Supremo, vamos a preparar la impugnación de esta decisión y claramente en los días posteriores la comunidad va a tomar represalias en contra de esta decisión, ya sea movilización o impedir que se reparta todo este equipo de propaganda por parte del Instituto Electoral de Michoacán.  El día de ayer nos notificaron de esta decisión del IEM", señaló en entrevista.

Velázquez Hernández, también denunció la presencia de un grupo contrario que dijo busca impedir la consulta reuniendo firmas y presentándose ante el  Instituto Electoral  de Michoacán como autoridades.

"Un grupo contrario en la comunidad claramente al igual que en otras comunidades quieren impedir la consulta" expresó. La consulta se tiene 
programada para el 24 de agosto.

La comunidad, junto con el Consejo Supremo tienen hasta el viernes para presentar el recurso legal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sancionan a más de 40 farmacias por vender medicamentos vencidos o sin registro sanitario en Hidalgo
Localizan en una cisterna el cuerpo de un adulto mayor que estaba desaparecido en Hidalgo
Al menos 35 bares y restaurantes fueron clausurados por incumplimientos en el reglamento en Pachuca, Hidalgo
Segunda ola de extradiciones; México entrega a 26 figuras del crimen a EE.UU.: Se va cuñado de líder de Jalisco y capo de Michoacán podría ser entregado
Más información de la categoria
Segunda ola de extradiciones; México entrega a 26 figuras del crimen a EE.UU.: Se va cuñado de líder de Jalisco y capo de Michoacán podría ser entregado
Localizan sin vida a locutora de radio en Silao, Guanajuato
Recaudación tributaria crece 7.2% en periodo enero-julio
30% de establecimientos clausurados por máquinas tragamonedas reinciden en Morelia
Comentarios