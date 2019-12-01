Habitantes de San Miguel del Monte impugnarán consulta 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 17:32:07

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto del 2025.- Habitantes de la tenencia de San Miguel del Monte, impugnarán la consulta donde determinarían regirse bajo autogobierno y ejercer sus propios recursos, el motivo, no estan de acuerdo con la modalidad en la que se llevaría a cabo su elección, no descartan movilizaciones en el Instituto Electoral de Michoacán.

Al respecto, Hugo Ramón Velázquez Hernández, representante de los habitantes, comentó que el proceso de votación debe ser a mano alzada como

lo exige la Asamblea Máxima de la comunidad.

"El día de hoy, junto con el Consejo Supremo, vamos a preparar la impugnación de esta decisión y claramente en los días posteriores la comunidad va a tomar represalias en contra de esta decisión, ya sea movilización o impedir que se reparta todo este equipo de propaganda por parte del Instituto Electoral de Michoacán. El día de ayer nos notificaron de esta decisión del IEM", señaló en entrevista.

Velázquez Hernández, también denunció la presencia de un grupo contrario que dijo busca impedir la consulta reuniendo firmas y presentándose ante el Instituto Electoral de Michoacán como autoridades.

"Un grupo contrario en la comunidad claramente al igual que en otras comunidades quieren impedir la consulta" expresó. La consulta se tiene

programada para el 24 de agosto.

La comunidad, junto con el Consejo Supremo tienen hasta el viernes para presentar el recurso legal.