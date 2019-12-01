Habilitan Bloque como oficina para trámites municipales

Habilitan Bloque como oficina para trámites municipales
Autor: Redacción / Fernando Trejo | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 13:23:21
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Querétaro,  a 12 de julio de 2026.- Como parte de las acciones para evitar la saturación vehicular en el bulevar Bernardo Quintana por las obras del Tren México–Querétaro, el municipio de Querétaro determinó que el edificio del Centro de Innovación y Tecnología Bloque funcionará para realizar trámites municipales.

 

A través de un comunicado, mencionaron que se podrán realizar trámites municipales relacionados con las Secretarías de: Atención Ciudadana, Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Desarrollo Económico, Finanzas, así como recepción de documentos y oficios.

 

“Debido a las obras federales del Tren México–Querétaro, el Municipio de Querétaro habilitó de manera temporal un Centro de Atención Municipal en Bloque, para que las y los ciudadanos puedan realizar diversos trámites y servicios sin tener que trasladarse hasta Centro Cívico”.

 

El ahora y temporal Centro de Atención Norte Bloque tendrá un horario de 8:15 a las 15:30 horas de lunes a viernes.

 

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