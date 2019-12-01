H. AMOTAC se sumarán a la protesta transportista del lunes; descarta bloqueos viales en Uruapan

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 15:28:15

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre del 2026.- En Michoacán la H. Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. ( H. AMOTAC) se sumará este lunes 26 de octubre a la protesta nacional convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones, para exigir mejores condiciones de seguridad en carreteras y autopistas.

Efraín Sánchez Solórzano, delegado regional de Turismo de la zona Occidente de la H. AMOTAC, informó que en la entidad habrá actividades en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Morelia.

En Uruapan, la organización prevé realizar un recorrido por algunas de las principales vialidades, aunque la ruta todavía se encuentra en definición. Sánchez Solórzano afirmó que no tienen previsto bloquear calles ni cerrar carreteras; sin embargo, anticipó que el paso de los vehículos a baja velocidad podría ocasionar demoras.

“Vamos a hacer una movilización pacífica, un recorrido para que la gente nos voltee a ver. No vamos a bloquear calles ni a cerrar ninguna carretera”, señaló.

El delegado explicó que la protesta busca visibilizar las condiciones que enfrentan los transportistas. Entre las problemáticas mencionó el estado de la autopista Siglo XXI y los asaltos, particularmente en el tramo entre Pátzcuaro y Nueva Italia.

También denunció que, cuando las unidades robadas son recuperadas, sus propietarios pueden enfrentar elevados cobros de grúa y corralón.

Sánchez Solórzano indicó que la ruta y el punto de salida de las actividades en el caso de Morelia serán bajo la coordinación de CANACAR, quienes están en la organización de la movilización.