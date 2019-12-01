H. AMOTAC se sumarán a la protesta transportista del lunes; descarta bloqueos viales en Uruapan

H. AMOTAC se sumarán a la protesta transportista del lunes; descarta bloqueos viales en Uruapan
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 15:28:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre del 2026.- En Michoacán la H. Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. ( H. AMOTAC) se sumará este lunes 26 de octubre a la protesta nacional convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones, para exigir mejores condiciones de seguridad en carreteras y autopistas.

Efraín Sánchez Solórzano, delegado regional de Turismo de la zona Occidente de la H. AMOTAC, informó que en la entidad habrá actividades en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Morelia. 

En Uruapan, la organización prevé realizar un recorrido por algunas de las principales vialidades, aunque la ruta todavía se encuentra en definición. Sánchez Solórzano afirmó que no tienen previsto bloquear calles ni cerrar carreteras; sin embargo, anticipó que el paso de los vehículos a baja velocidad podría ocasionar demoras.

“Vamos a hacer una movilización pacífica, un recorrido para que la gente nos voltee a ver. No vamos a bloquear calles ni a cerrar ninguna carretera”, señaló.

El delegado explicó que la protesta busca visibilizar las condiciones que enfrentan los transportistas. Entre las problemáticas mencionó el estado de la autopista Siglo XXI y los asaltos, particularmente en el tramo entre Pátzcuaro y Nueva Italia. 

También denunció que, cuando las unidades robadas son recuperadas, sus propietarios pueden enfrentar elevados cobros de grúa y corralón.

Sánchez Solórzano indicó que la ruta y el punto de salida de las actividades en el caso de Morelia serán bajo la coordinación de CANACAR, quienes están en la organización de la movilización.

Más información de la categoria
Vinculan a proceso a mujer por homicidio de periodista en Comonfort, Guanajuato
Observatorio de Seguridad Humana reporta repunte de homicidios y extorsión en Apatzingán
En LC, Michoacán la FGE realiza destrucción de narcóticos
Aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro deja a una persona con heridas graves
Más información de la categoria
Detienen a casi mil personas durante nuevas protestas en Francia
EEUU busca que sus agentes participen en operativos contra crimen organizado en México
Balacera contra policías en Michoacán: Desatan ataque armado durante operativo de seguridad en Indaparapeo
Monreal cuestiona a Maru Campos por hacer pública conversación con Sheinbaum