Guillermo Zuany, exfiscal de Chihuahua se refugia en Estados Unidos tras señalamientos por colaboración con la CIA

Chihuahua, Chihuahua, a 12 de noviembre de 2026.- La investigación por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua tomó un nuevo rumbo luego de que se diera a conocer que el exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, Guillermo Zuany Portillo, abandonó México y actualmente se encuentra bajo protección del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por el diario estadounidense The New York Times, funcionarios mexicanos y estadounidenses confirmaron que el exservidor público habría huido a territorio norteamericano para evitar su detención, luego de que se revelara su presunta colaboración con integrantes de la agencia de inteligencia durante operativos realizados en la entidad.

Según la investigación periodística, Zuany Portillo habría coordinado durante más de seis meses, a partir de 2025, las actividades de agentes de la CIA en Chihuahua. Entre sus funciones presuntamente se encontraba facilitar el entrenamiento de corporaciones estatales, así como su participación en misiones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El caso salió a la luz tras un operativo realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, cuando un accidente automovilístico provocó la muerte de dos agentes estadounidenses y un mando de la Fiscalía estatal. El hecho desató cuestionamientos sobre la presencia de personal extranjero en acciones de seguridad dentro del territorio mexicano, sin que se hubiera informado previamente al Gobierno federal.

A raíz de estos acontecimientos, las autoridades mexicanas iniciaron investigaciones y emitieron órdenes de aprehensión contra el exfiscal, por su presunta participación en actividades irregulares relacionadas con la intervención de agentes extranjeros. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existen mandamientos judiciales vigentes en su contra.

La salida de Zuany ocurre después de la detención de quien fuera su superior, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien enfrenta acusaciones por traición a la patria y ejercicio ilegal del servicio público, derivadas de los mismos hechos.

Otro de los aspectos señalados por el diario estadounidense es que el gobierno de Estados Unidos habría cancelado la visa de Zuany a finales de 2025, debido a presuntos vínculos con grupos del crimen organizado; sin embargo, posteriormente le fue restablecida, luego de que facilitara la colaboración entre agentes de la CIA y autoridades estatales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la intervención de agencias estadounidenses en operaciones realizadas en México y ha insistido en que cualquier investigación debe esclarecer cómo se permitió la presencia de agentes extranjeros, al considerar que estos hechos representan una vulneración a la soberanía nacional.

Hasta el momento, se desconoce el lugar exacto donde permanece Guillermo Zuany Portillo en Estados Unidos, así como las condiciones bajo las cuales se encuentra bajo protección de las autoridades de ese país.