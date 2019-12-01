Guillermo Zuany, exfiscal de Chihuahua se refugia en Estados Unidos tras señalamientos por colaboración con la CIA

Guillermo Zuany, exfiscal de Chihuahua se refugia en Estados Unidos tras señalamientos por colaboración con la CIA
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 22:11:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chihuahua, Chihuahua, a 12 de noviembre de 2026.- La investigación por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua tomó un nuevo rumbo luego de que se diera a conocer que el exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, Guillermo Zuany Portillo, abandonó México y actualmente se encuentra bajo protección del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por el diario estadounidense The New York Times, funcionarios mexicanos y estadounidenses confirmaron que el exservidor público habría huido a territorio norteamericano para evitar su detención, luego de que se revelara su presunta colaboración con integrantes de la agencia de inteligencia durante operativos realizados en la entidad.

Según la investigación periodística, Zuany Portillo habría coordinado durante más de seis meses, a partir de 2025, las actividades de agentes de la CIA en Chihuahua. Entre sus funciones presuntamente se encontraba facilitar el entrenamiento de corporaciones estatales, así como su participación en misiones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El caso salió a la luz tras un operativo realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, cuando un accidente automovilístico provocó la muerte de dos agentes estadounidenses y un mando de la Fiscalía estatal. El hecho desató cuestionamientos sobre la presencia de personal extranjero en acciones de seguridad dentro del territorio mexicano, sin que se hubiera informado previamente al Gobierno federal.

A raíz de estos acontecimientos, las autoridades mexicanas iniciaron investigaciones y emitieron órdenes de aprehensión contra el exfiscal, por su presunta participación en actividades irregulares relacionadas con la intervención de agentes extranjeros. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existen mandamientos judiciales vigentes en su contra.

La salida de Zuany ocurre después de la detención de quien fuera su superior, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien enfrenta acusaciones por traición a la patria y ejercicio ilegal del servicio público, derivadas de los mismos hechos.

Otro de los aspectos señalados por el diario estadounidense es que el gobierno de Estados Unidos habría cancelado la visa de Zuany a finales de 2025, debido a presuntos vínculos con grupos del crimen organizado; sin embargo, posteriormente le fue restablecida, luego de que facilitara la colaboración entre agentes de la CIA y autoridades estatales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la intervención de agencias estadounidenses en operaciones realizadas en México y ha insistido en que cualquier investigación debe esclarecer cómo se permitió la presencia de agentes extranjeros, al considerar que estos hechos representan una vulneración a la soberanía nacional.

Hasta el momento, se desconoce el lugar exacto donde permanece Guillermo Zuany Portillo en Estados Unidos, así como las condiciones bajo las cuales se encuentra bajo protección de las autoridades de ese país.

Más información de la categoria
Realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en la región de Arteaga, Michoacán; reportan resultados positivos
Estudiante de 14 años pierde la vida por presunta intoxicación en secundaria de Tijuana
Quitan la vida a paciente dentro de hospital en Tuxpan, Veracruz; cuatro personas fueron detenidas
Investigan intoxicación de estudiantes tras consumir presuntas gomitas con sustancia ilícita en Nuevo León
Más información de la categoria
Refuerzan vigilancia en tres municipios de Michoacán tras reportes de balaceras y suspension de clases
Le dieron 9 balazos y sus escoltas tardaron hasta 10 segundos en reaccionar: Difunden video del empresario ultimado en Mercedes de 5 millones de pesos; buscaba ser candidato de Morena en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Caen en Culiacán tres presuntos integrantes de célula dirigida por los hijos de "El Mayo" Zambada; uno es menor de edad
Hija de Ernesto Ruffo se destapa para la gubernatura de Baja California