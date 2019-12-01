Guardianes del camino vigilan carreteras de Michoacán en tiempo real con videocámaras para auxilio inmediato: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 14:09:49

Morelia, Michoacán, 15 de diciembre de 2025.- El esquema operativo de seguridad es reforzado en 15 rutas estratégicas de Michoacán con 240 agentes especializados en seguridad carretera y 800 guardias civiles equipados con cámaras corporales, así como 60 nuevas patrullas con equipo de vigilancia conectado al C5i, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario detalló que estas acciones forman parte del programa Guardianes del Camino, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el propósito de fortalecer la vigilancia en puntos carreteros estratégicos del estado para la prevención del delito, al brindar apoyo oportuno a la población, así como mejorar la capacidad de reacción.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, explicó que la presencia de los Guardianes del Camino arrancó en los municipios de Cotija, Tocumbo, Tingüindín y Peribán, sin embargo, precisó que será permanente en tramos carreteros prioritarios y la atención focalizada en zonas de alto tránsito vehicular y conectividad regional.

Destacó que se trata de patrullas Ford Police Interceptor, diseñadas específicamente para labores policiales en carretera, equipadas con videocámaras exteriores, sistema de geolocalización (GPS) y conectividad directa con el C5 para monitoreo en tiempo real.

Mientras que los agentes de la Guardia Civil portan cámaras de solapa, las cuales graban de manera permanente durante sus servicios. Estas se encuentran conectadas con el centro de vigilancia C5i para monitorear las carreteras y brindar atención, respaldo o auxilio a la población que lo necesite.