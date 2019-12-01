Guardianes del camino vigilan carreteras de Michoacán en tiempo real con videocámaras para auxilio inmediato: Bedolla

Guardianes del camino vigilan carreteras de Michoacán en tiempo real con videocámaras para auxilio inmediato: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 14:09:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 15 de diciembre de 2025.- El esquema operativo de seguridad es reforzado en 15 rutas estratégicas de Michoacán con 240 agentes especializados en seguridad carretera y 800 guardias civiles equipados con cámaras corporales, así como 60 nuevas patrullas con equipo de vigilancia conectado al C5i, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

El mandatario detalló que estas acciones forman parte del programa Guardianes del Camino, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el propósito de fortalecer la vigilancia en puntos carreteros estratégicos del estado para la prevención del delito, al brindar apoyo oportuno a la población, así como mejorar la capacidad de reacción.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, explicó que la presencia de los Guardianes del Camino arrancó en los municipios de Cotija, Tocumbo, Tingüindín y Peribán, sin embargo, precisó que será permanente en tramos carreteros prioritarios y la atención focalizada en zonas de alto tránsito vehicular y conectividad regional.

Destacó que se trata de patrullas Ford Police Interceptor, diseñadas específicamente para labores policiales en carretera, equipadas con videocámaras exteriores, sistema de geolocalización (GPS) y conectividad directa con el C5 para monitoreo en tiempo real.

Mientras que los agentes de la Guardia Civil portan cámaras de solapa, las cuales graban de manera permanente durante sus servicios. Estas se encuentran conectadas con el centro de vigilancia C5i para monitorear las carreteras y brindar atención, respaldo o auxilio a la población que lo necesite.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán bajo fuego: Caen 28 personas con bombas caseras, armas y vehículos en mega operativo federal
Localizan camioneta abandonada con tres cadáveres adentro en las inmediaciones del fraccionamiento Arco San Pedro de Morelia, Michoacán 
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aprehenden en Morelia, Michoacán a un docente de primaria, presunto responsable de acoso sexual
Más información de la categoria
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aplazan audiencia intermedia del caso Vero Huante por inasistencia del abogado de la contraparte por gripe
Bloqueo en Zacapu: Regidores de diversas fracciones denuncian ante el TEEMICH al secretario del Ayuntamiento por negar sesión para revisar el Presupuesto de Egresos
Fueron 25 reos de alto nivel en Uruapan los reubicados a penales federales, confirma Bedolla
Comentarios