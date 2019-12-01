'Guardianes del Agua' crece en Morelia, suman más de 12 mil ciudadanos: Adolfo Torres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 12:03:39

Morelia, Michoacán; 13 de octubre de 2025.– Con el compromiso de fomentar una cultura del cuidado del agua desde la niñez, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, informó que a la fecha el programa educativo “Guardianes del Agua” ha formado a 12 mil 652 niñas, niños y docentes de distintos planteles educativos de la ciudad.

A través de este programa, personal del Ooapas ha visitado más de 80 escuelas de nivel básico, llevando actividades lúdicas, talleres y charlas sobre la importancia de cuidar el recurso hídrico y de cómo las nuevas generaciones pueden convertirse en agentes de cambio para un futuro más sostenible.

Torres Ramírez, destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente del organismo, y del Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por fortalecer la educación ambiental y crear conciencia sobre el uso responsable del agua.

“El futuro del agua está en manos de las nuevas generaciones. Cada niña, niño y docente que se une como Guardián del Agua representa una esperanza para lograr una ciudad más consciente y responsable con su entorno”, señaló Adolfo Torres Ramírez.

El Ooapas reafirma su compromiso de seguir visitando cada rincón de la ciudad para continuar sumando a más Guardianes del Agua, convencido de que la participación ciudadana es clave para preservar este recurso vital para todos.