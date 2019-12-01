Guardian forestal y certificación ProForest Avocado facilitarán negociación en T-MEC

Guardian forestal y certificación ProForest Avocado facilitarán negociación en T-MEC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 15:33:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 20 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, se sumaron a los preparativos para incluir en la renegociación del tratado comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) una certificación obligatoria contra la deforestación, basada en los resultados del Guardián Forestal y la certificación ProForest Avocado.

El mandatario estatal y el funcionario federal trazaron ruta de trabajo, luego de sostener en días pasados una reunión con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena García, quien externó el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para coordinar acciones frente a los lineamientos y criterios ambientales que se exigen en el T-MEC.

Ramírez Bedolla mostró al subsecretario de Comercio Exterior, el funcionamiento del Guardián Forestal y explicó los avances logrados en Michoacán para evitar la deforestación por cambio de uso de suelo para el cultivo de aguacate a través de la certificación estatal ProForest Avocado.

De 58 mil huertas registradas, explicó, 2 mil se encuentran bloqueadas por incumplimiento a los procesos de certificación y añadió que cadenas internacionales como Costco, Target y Kroger adoptaron estas acciones para no comercializar aguacate que proviene de zonas deforestadas.

Por lo que el gobernador y Gutiérrez Rómano acordaron continuar con los trabajos la próxima semana con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, Alejandro Méndez.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de abusar sexualmente de una adolescente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es vinculado a proceso
En Huetamo, Michoacán: Detienen a uno y aseguran estupefacientes en 2 operativos
En Aquila, Michoacán: La Marina asegura vehículo “monstruo” y sustancias ilícitas
En Michoacán, SSP abre convocatoria para integrar Grupo de Operaciones Especiales
Más información de la categoria
Extradición masiva, golpe de EEUU a organizaciones en México: 37 cerebros del crimen de Jalisco, el Noroeste y el Pacífico salen del juego
Es válido que Alfonso Martínez se reúna con políticos, pero no hay alianzas cerradas: PAN Michoacán
Son 92 criminales que ha enviado México hacia Estados Unidos en sexenio de Sheinbaum; los últimos tras amagues de Trump de “invasión”
México extradita 37 operadores criminales a EEUU; el "Delta 1" y "El Señor de la Silla" entre ellos
Comentarios