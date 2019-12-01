Guardia Nacional es atacada durante recorrido de seguridad en Salamanca; hay cinco detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 20:15:35

Salamanca, Guanajuato, a 13 de agosto de 2025.– Mientras realizaban un recorrido de seguridad la mañana del miércoles 13 de agosto, elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por civiles armados, lo que desencadenó una persecución y enfrentamiento que concluyó con cinco personas detenidas, armas largas, chalecos tácticos y una camioneta asegurada.

Según el informe oficial, los agentes cumplían una misión de resguardo a una ambulancia cuando observaron que una camioneta Ford negra realizaba maniobras evasivas, cruzando el camellón y girando en “U” de forma repentina. La actitud sospechosa motivó que los uniformados iniciaran un seguimiento.

Fue en ese momento que los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los elementos y arrojaron ponchallantas para intentar detener su avance. “Conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y ante una agresión real, actual e inminente, el personal repelió el ataque”, señaló la corporación.

La persecución se prolongó hacia el camino a Mancera, con dirección a la comunidad de Los Prietos, donde con apoyo de refuerzos lograron cerrar el paso a los agresores. En la acción se aseguraron:

1 camioneta Ford negra

4 chalecos tácticos

5 armas largas

12 cargadores

5 personas detenidas, tres de ellas trasladadas al Hospital General de Salamanca por lesiones



El lugar fue resguardado hasta la llegada del Agente del Ministerio Público Federal, encargado de iniciar las investigaciones y poner a disposición a los detenidos.