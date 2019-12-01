Asaltan joyería en Parque Lindavista en CDMX; se llevaron tres cajones de joyas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 22:53:45

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2025.- La noche de este jueves, se registró el asalto a una joyería ubicada al interior de la plaza comercial Parque Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, arribaron a la plaza antes mencionada ubicada en las calles Río Bamba y Colector 13, en la colonia Magdalena de Las Salinas, donde al tomar el testimonio del encargado del local, este les indicó que los delincuentes se llevaron tres cajones con joyas.

Por medio del monitoreo de las cámaras de videovigilancia de la zona, se logró saber que dos de los presuntos ladrones huyeron a bordo de una motocicleta que terminaron abandonando en las calles Pernambuco y Montevideo, para después abordar un automóvil rumbo al Estado de México y se fueron por la autopista México-Pachuca.

Asimismo, indicaron que hay un tercer delincuente, del que no sabe en qué dirección escapó tras cometer el robo.

Hasta el momento, las autoridades continúan en la búsqueda de los presuntos responsables del atraco.