Localizan cuerpo sin vida de hombre que salvó a su hijo y 2 sobrinos de ser arrastrados por un arroyo en Nayarit

San Blas, Nayarit, a 14 de agosto de 2025.- El cuerpo de un hombre, fue localizado sin vida la tarde de este jueves en la playa Las Brujas, después de que desapareciera tras rescatar a su hijo y 2 sobrinos de ser arrastrados por la corriente de un arroyo.

De acuerdo a la información, la tarde del miércoles 13 de agosto, la víctima, quien fue identificada como Braulio Conde Sánchez, se encontrada disfrutando en compañía de su familia, en el arroyo de Aticama en el municipio de San Blas, pero una fuerte corriente se iba a llevar a los menores, por lo que el hombre no dudó y saltó para salvarlos.

Tras ponerlos a salvo, él ya no pudo salir y después de varias horas de búsqueda en la que participaron elementos de Protección Civil, Marina, de la Comisión Nacional de Emergencias, pescadores y cuerpos de rescate, su cuerpo fue encontrado en la zona antes mencionada, muy lejos de donde se perdió.

Después de confirmarse la muerte de Braulio, las autoridades de San Blas, encabezadas por el alcalde José Antonio Barajas López, compartieron un comunicado para expresar sus condolencias.

“Nuestras condolencia a la familias y seres queridos de Braulio, quien dio su vida por salvar a otros, Su valentía y sacrificio nunca serán olvidados”.

Asimismo, familiares y amigos han mostrado por medio de mensajes en redes sociales, que recordarán a Braulio como un hombre amable, trabajador, además de ser un padre que dio su vida por rescatar a su hijo y a sus 2 sobrinos.