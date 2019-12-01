Disminuye Alexis Velázquez 57% incidencia delictiva en primer año de gobierno en Huandacareo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 22:29:12

Huandacareo, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- En el primer año de gobierno del alcalde Pedro Alexis Velázquez, disminuyó 57 por ciento la incidencia delictiva en el municipio de Huandacareo, Michoacán, así lo dio a conocer durante su primer informe de gobierno.

El edil señaló que por primera vez, luego de 15 años, se otorgaron uniformes y equipo táctico, además de armamento y generar las condiciones generales de trabajo de la policía municipal.

Agregó, durante este año se desplegaron 163 operativos viales en el marco de bailes, fiestas patronales, festivales, entre otros eventos públicos.

Alexis Velázquez manifestó que se instalaron 98 cámaras de videovigilancia en el municipio, pues al llegar a la administración antes eran solamente cinco cámaras instaladas, pero únicamente dos estaban en operaciones.