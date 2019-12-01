Catean supuesta propiedad de Hernán Bermúdez en Tabasco

Catean supuesta propiedad de Hernán Bermúdez en Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 20:33:11
Villahermosa, Tabasco, a 14 de agosto de 2025.- Un departamento, supuesta propiedad de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue cateado en la colonia Jesús García en Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo a información de las autoridades, el operativo que se realizó el miércoles 13 de agosto, comenzó alrededor de las 18:30 horas y finalizó hasta la media noche.

La movilización que se efectuó en el edifico Laguna Park, llamó la atención de vecino y transeúntes, debido a que fueron cerradas varias calles.

 Según información extraoficial, los elementos del grupo Fuerza Interinstitucional de Reacción Inmediata (FIRT) Olmeca, incautaron una caja fuerte del domicilio.

Cabe resaltar que Bermúdez Requena cuenta con orden aprehensión, porque se le acusa de ser el presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, que opera en Tabasco. Hasta la fecha, continúa prófugo de la justicia.

 

 

Noventa Grados
