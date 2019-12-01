“Lord Pádel” fue capturado en aeropuerto de Cancún junto a su esposa, hijo y escoltas

“Lord Pádel” fue capturado en aeropuerto de Cancún junto a su esposa, hijo y escoltas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 22:57:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2025.- El día de hoy, en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, se logró la detención de Alejandro Germán “N”, conocido como Lord Pádel, junto con su esposa y dos escoltas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades indicaron que Alejandro Germán “N”, junto con sus escoltas, enfrentaran las acusaciones por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, esto luego de haber golpeado brutalmente a Ismael Morales Hernández, instructor de pádel, durante un torneo en Atizapán de Zaragoza, y quedara grabado en video, el pasado 19 de julio.

Fue así como la FGJEM informó el cumplimiento de la orden de aprehensión que se había girado en contra de Othon “N”, Karla Alejandra “N”, Alejandro Germán “N” y Germán “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa.

Mientras este caso se esclarece, el denunciante y víctima, Ismael Morales, se informa que, aún sigue en recuperación médica, con secuelas físicas, así como emocionales, tras sufrir este terrible ataque.

Noventa Grados
Más información de la categoria
“Lord Pádel” fue capturado en aeropuerto de Cancún junto a su esposa, hijo y escoltas
Asaltan joyería en Parque Lindavista en CDMX; se llevaron tres cajones de joyas
Encuentran los restos de una mujer que estaba en calidad de desaparecida en construcción de un inmueble de la CDMX
Localizan cuerpo sin vida de hombre que salvó a su hijo y 2 sobrinos de ser arrastrados por un arroyo en Nayarit
Más información de la categoria
Disminuye Alexis Velázquez 57% incidencia delictiva en primer año de gobierno en Huandacareo
Localizan cuerpo sin vida de hombre que salvó a su hijo y 2 sobrinos de ser arrastrados por un arroyo en Nayarit
Catean supuesta propiedad de Hernán Bermúdez en Tabasco
EEUU derriba el mito de las autodefensas en Michoacán: Trump ofrece 26 mdd por cinco exlíderes convertidos en capos internacionales
Comentarios