“Lord Pádel” fue capturado en aeropuerto de Cancún junto a su esposa, hijo y escoltas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 22:57:30

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2025.- El día de hoy, en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, se logró la detención de Alejandro Germán “N”, conocido como Lord Pádel, junto con su esposa y dos escoltas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades indicaron que Alejandro Germán “N”, junto con sus escoltas, enfrentaran las acusaciones por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, esto luego de haber golpeado brutalmente a Ismael Morales Hernández, instructor de pádel, durante un torneo en Atizapán de Zaragoza, y quedara grabado en video, el pasado 19 de julio.

Fue así como la FGJEM informó el cumplimiento de la orden de aprehensión que se había girado en contra de Othon “N”, Karla Alejandra “N”, Alejandro Germán “N” y Germán “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa.

Mientras este caso se esclarece, el denunciante y víctima, Ismael Morales, se informa que, aún sigue en recuperación médica, con secuelas físicas, así como emocionales, tras sufrir este terrible ataque.