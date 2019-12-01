Encuentran los restos de una mujer que estaba en calidad de desaparecida en construcción de un inmueble de la CDMX

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2025.- El día de hoy, se informó que, dentro de un terreno en el que se estaba llevando a cabo una construcción del Instituto de Vivienda (INVI), en la colonia Narvarte, fueron encontrados los restos de una mujer enterrados.

Elementos de la Policía de Investigación General de Justicia arribaron a la calle Zempoala 104, luego de que este hallazgo fuera reportado, al llegar, confirmaron que los restos de la mujer habían sido enterrados dentro de este inmueble, asegurando que dichos restos fueron identificados, y se trataba de una mujer la cual estaba en calidad de desaparecida.

Autoridades indicaron que ya se dio inicio a una carpeta de investigación, esto por el delito de desaparición forzada de personas cometidas por particulares.

Bomberos y Peritos realizaron las acciones correspondientes para así, poder rescatar el cuerpo de la mujer y trasladarlo a los lugares correspondientes para hacer lo que dicta la ley.