Capo de Michoacán ingresa con históricos traficantes a prisión federal en Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 00:21:02
Nueva York, EEUU, a 15 de agosto de 2025.- Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, exlíder del crimen organizado en Michoacán, se encuentra ya bajo custodia en Estados Unidos tras su expulsión desde México. El martes 12 de agosto fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York, donde quedó registrado como el interno 01585-512.

Este penal federal, uno de los más resguardados del país, alberga a figuras históricas del narcotráfico como Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”. Ahora, “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios y de La Familia Michoacana, se suma a la lista de reclusos de alto perfil mientras enfrenta un proceso por conspiración para enviar grandes cantidades de cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) destacó la relevancia del caso. “La expulsión de Servando Gómez Martínez representa un paso importante en nuestra lucha contra las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y prolíficas del mundo”, afirmó Frank A. Tarentino, agente especial de la agencia.

Según los documentos judiciales, Gómez Martínez permanecerá en prisión preventiva hasta el 23 de octubre, fecha en la que el juez federal John G. Koeltl revisará su situación legal. El arresto formal ocurrió la noche del 12 de agosto a las 21:13 horas en Nueva York, tras ejecutarse una orden emitida por un Gran Jurado.

Con su llegada a Brooklyn, las autoridades estadounidenses buscan dar un nuevo golpe a las redes criminales transnacionales que operan entre México y Estados Unidos.

