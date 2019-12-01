Guardia Civil retira 59 motocicletas por incumplir la Ley de Movilidad en Morelia

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Como parte del operativo “Conduce con Legalidad”, agentes de Seguridad Vial de la Guardia Civil retiraron de circulación 59 motocicletas en distintos puntos de Morelia, al detectar incumplimientos a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán y su Reglamento, con el objetivo de prevenir accidentes, garantizar una circulación segura y promover la regularización de estos vehículos.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la circulación por carriles centrales y puentes superiores vehiculares con restricciones aplicables, la falta de casco de protección, motocicletas sin placas de circulación, el traslado de menores de 12 años como pasajeros y la conducción de estas unidades por personas menores de edad.

Estas acciones se llevaron a cabo en los pasos Catrinas, Eréndira y Superior Ferroviario Independencia, así como en el distribuidor vial Monarca. Cabe recordar que la Guardia Civil no aplica ni cobra multas. A quienes conducen e incumplen la normativa se les entrega una boleta de notificación para acudir ante el juez cívico correspondiente y regularizar su motocicleta.

Para ello, deberán subsanar las irregularidades detectadas; por ejemplo, quienes no cuenten con licencia de conducir deberán tramitarla y presentarla, mientras que quienes circulen sin placas tendrán que realizar el trámite correspondiente para acreditar la regularidad de su unidad. Estas medidas permiten fortalecer el control e identificación de motocicletas en la entidad, detectar unidades con reporte de robo e impedir la circulación de vehículos irregulares.

La SSP reitera que “Conduce con Legalidad” no es un operativo recaudatorio, sino una estrategia preventiva para hacer cumplir la normativa de movilidad, fomentar la regularización de motocicletas, rediucir los siniestros viales y proteger la seguridad de las familias michoacanas.