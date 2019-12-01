Grecia Quiroz no descarta guerra sucia en mantas que ligan a su gobierno con cuotas

Grecia Quiroz no descarta guerra sucia en mantas que ligan a su gobierno con cuotas
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 17:26:22
Uruapan, Michoacán, a 26 de enero de 2026.– La Presidenta Municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, no descartó que la aparición de mantas, donde se vincula a servidores públicos locales con el cobro de cuotas, sea parte de una "guerra sucia" para desestabilizar su gobierno.

En rueda de prensa, la alcaldesa refirió que, si "fueron capaces de quitarle la vida a Carlos Manzo", no dudaba que quienes llamó sus "adversarios" siguieran en la misma línea de desprestigio.

"Estamos en un momento de guerra sucia de desprestigio hacia este gobierno; nuestros adversarios políticos, y lo voy a dejar bien claro, si fueron capaces de quitarle la vida a Carlos, van a ser capaces de hacer cualquier cosa por desestabilizar este gobierno. Entonces, la verdad, ¡qué lamentable que se dé, que vaya hacia esa línea porque hay muchos indicios que puede ser por este tema de guerra sucia hacia este gobierno!", declaró la edil independiente.

Quiroz confirmó que estableció comunicación con el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, para dar seguimiento a las indagatorias correspondientes a las mantas.

La Presidenta enfatizó que ningún funcionario municipal se niega o se esconde para estar dispuestos a presentar cualquier denuncia o cualquier aclaración ante la FGE.

Aseguró que si hay hechos verídicos en las acusaciones, ella será la primera en apoyar que paguen con todo el peso de la ley.

Fue este fin de semana que las mantas aparecieron en diversos puntos de la ciudad, señalando a funcionarios municipales y de seguridad local estar coludidos con grupos delictivos.

Noventa Grados
