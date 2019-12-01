Operación Paricutín: en Penjamillo, Michoacán, detienen a tres con pastillas psicotrópicas y aseguran dos vehículos robados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 10:14:06

La Piedad, Michoacán, 25 de noviembre del 2025.- Como resultado de las acciones comprendidas dentro de la Operación Paricutín, personal de la Guardia Civil y Policía Municipal en las carreteras La Piedad, Penjamillo y Numarán, decomisaron 100 pastillas psicotrópicas, se recuperaron dos vehículos con reporte de robo y se detuvieron a tres personas.

Sobre el particular se informó que elementos de las referidas corporaciones llevaban a cabo acciones de vigilancia y prevención del delito en las referidas vialidades.

Con base en ello, se recuperaron dos vehículos que contaban con reporte de robo, los cuales fueron puestos a disposición del personal de la Fiscalía de Michoacán.

Así mismo, durante una revisión a los tripulantes de un camión de volteo, se aseguraron las 100 pastillas psicotrópicas y se detuvo a los tres ocupantes del vehículo.

Los detenidos, los vehículos y las drogas fueron puestos a disposición de la autoridad competente para los efectos de ley.