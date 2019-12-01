Grecia Jennifer Aguilar Mercado llama a seguir creando e impulsando espacios para las y los jóvenes

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- La diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte en la LXXVI Legislatura Local, hizo un llamado a seguir creando e impulsando espacios que inspiren, motiven y fortalezcan el talento de las y los jóvenes michoacanos, al participar en el arranque de Morelia Lab 2025, un encuentro que promueve la creatividad, la innovación y la tecnología entre la juventud.

Durante el evento, realizado en el Colegio de Morelia, la legisladora reconoció la importancia de que existan plataformas donde las y los jóvenes aprendan, experimenten y compartan sus ideas.

Grecia Aguilar resaltó que es fundamental escuchar el sentir de las juventudes, conocer sus inquietudes y transformar sus propuestas en políticas públicas reales que respondan a sus necesidades. “La voz de las y los jóvenes debe ser escuchada y tomada en cuenta; no se trata solo de hablar de ellos, sino de construir con ellos el rumbo de Michoacán”.

La legisladora destacó que eventos como Morelia Lab son un ejemplo de cómo la juventud puede ser protagonista del cambio cuando se le brindan las herramientas adecuadas. “Estos espacios inspiran, conectan y despiertan nuevas vocaciones. Desde el Congreso, seguiremos respaldando todas las iniciativas que fomenten la participación activa de las juventudes”.

Asimismo, reconoció al Ayuntamiento de Morelia por su compromiso con la formación y el desarrollo de las nuevas generaciones, al generar oportunidades que vinculan la educación con la innovación tecnológica y el pensamiento creativo.

Finalmente, Grecia Jennifer Aguilar Mercado reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones legislativas que fortalezcan los derechos, la educación y el emprendimiento juvenil, tras reiterar que desde el Congreso siempre será una aliada de las y los jóvenes, trabajando para que su voz y su talento sean el motor del Michoacán del futuro.