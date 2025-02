Grecia Aguilar respaldó a Atletas Zitacuarenses en el XIII Circuito de Atletismo en Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco, a 22 de febrero de 2025. - La diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte en la LXXVI Legislatura Local, apoyó a los atletas zitacuarenses que participaron en el XIII Circuito de Atletismo en Puerto Vallarta.

Los michoacanos destacaron en la competencia nacional, obteniendo importantes lugares en las distintas categorías. Entre los resultados destacados se encuentran:

- Samantha Nazareth Rivas, quien obtuvo el cuarto lugar en 10,000 sub 20 Marcha con un tiempo de 1:01:30.

- Sofía Ledesma, quien logró el segundo lugar en 3000 Marcha sub 16 con un tiempo de 15:43.

- Alan Sánchez, quien se colocó en el segundo lugar en 800m sub 20 con un tiempo de 4:12:97.

- María Fernanda Moreno, quien obtuvo el segundo lugar en 2km sub 16 con un tiempo de 7:28.

- Héctor Arciga, quien se colocó en el sexto lugar en 400m sub 18 con un tiempo de 55:61.

- Jesús Oregón, quien obtuvo el quinto lugar en 2km sub 16 con un tiempo de 6:36:33.

- Josafat Sánchez, quien se colocó en el sexto lugar en 2km sub 16 con un tiempo de 6:36:74.

- Loth Granados, quien obtuvo el séptimo lugar en 2km sub 16 con un tiempo de 6:47:36.

- Joshua Sánchez, quien se colocó en el octavo lugar en 2km sub 16 con un tiempo de 7:00.

- Kenia Carranza, quien obtuvo el decimocuarto lugar en 300m sub 14 con un tiempo de 51:15.

"Me siento orgullosa de nuestros atletas zitacuarenses, quienes demostraron su talento y dedicación en este importante evento deportivo", afirmó Grecia Aguilar.

La diputada agradeció a todos los padres de familia, personas y amigos que apoyaron a los atletas. "Sin duda, en Zitácuaro y Michoacán tenemos mucho talento en todas las disciplinas y siempre ponemos a nuestro municipio y estado en lo más alto", concluyó.

Con este apoyo, los atletas zitacuarenses siguen cosechando triunfos en el futuro, por lo que reiteró que desde el Congreso del Estado siempre apoyará a todas y todos los deportistas.

Reconoció el esfuerzo y participación de todas y todos en esta gran competencia nacional, en la que Michoacán sobresalió y reiteró que en el Congreso del Estado, la bancada naranja y su comisión siempre respaldan estas actividades.