Grecia Aguilar refrenda su respaldo a los gobiernos naranjas y al trabajo coordinado en Michoacán con la dirigencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 19:56:43

José Sixto Verduzco, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- La diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, refrendó su respaldo al trabajo coordinado que impulsa la dirigencia estatal de la Fuerza Naranja junto a las autoridades municipales, con el propósito de fortalecer las estructuras locales y consolidar una agenda ciudadana en beneficio de Michoacán.

Durante su visita al municipio de José Sixto Verduzco, la legisladora acompañó al doctor Enrique Ramos, presidente municipal, en su toma de protesta como Coordinador de Presidentes Municipales de Movimiento Ciudadano, acto que dijo representa un paso importante para seguir fortaleciendo el trabajo en equipo y la vinculación.

Además reiteró que desde el Congreso del Estado seguirá apoyando a los municipios y a las y los ciudadanos, en coordinación con el líder naranja estatal Víctor Manríquez.

La legisladora celebró la apertura de la Casa Ciudadana de Movimiento Ciudadano en José Sixto Verduzco, un espacio destinado a promover la participación social, la organización comunitaria y el acercamiento con la población.

La diputada participó además en una asamblea con liderazgos naranjas, en la que estuvieron presentes presidentes municipales y coordinadores de las comisiones operativas recientemente instaladas, consolidando así una red sólida de trabajo que refleja el crecimiento y la unidad del movimiento en Michoacán.

Grecia Aguilar expresó "seguimos construyendo desde el Congreso una ruta legislativa que camina de la mano con nuestras autoridades locales y con la ciudadanía. La Fuerza Naranja avanza con estructuras firmes, trabajo en territorio y una visión clara de futuro”.