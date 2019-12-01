Grecia Aguilar Mercado reconoce la entrega y compromiso de las y los bomberos en su día

Morelia, Michoacán, a 22 de agosto de 2025.- En el marco del Día del Bombero, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, reconoció la invaluable labor que realizan las y los bomberos de Michoacán, destacando su entrega, compromiso y valentía al salvaguardar la vida y el patrimonio de la ciudadanía.

Durante la ceremonia conmemorativa realizada en el Congreso del Estado, se entregaron medallas a integrantes del cuerpo de bomberos adscritos a la Coordinación Estatal de Protección Civil, como un reconocimiento a su esfuerzo cotidiano y a la vocación de servicio que caracteriza su labor.

La diputada local convocó a apoyar más a quienes arriesgan su vida por salvar la de todas y todos, y destacó que Movimiento Ciudadano impulsará ante el Pleno del Congreso Local propuestas en dicho sentido.

Grecia Aguilar urgió a que desde todas las trincheras se impulsen políticas públicas que dignifiquen la labor de las y los bomberos. "Hoy se rinde homenaje a una de las profesiones más admiradas y respetadas; es necesario que se fortalezcan las condiciones en las que desempeñan su trabajo".

“La labor de las y los bomberos es ejemplo de entrega, valor y servicio a la comunidad. Su trabajo nos recuerda que en los momentos más difíciles siempre hay mujeres y hombres dispuestos a arriesgarlo todo por salvar vidas. Desde el Congreso, refrendamos nuestro compromiso de impulsar acciones legislativas que garanticen mejores condiciones laborales y de seguridad para quienes integran este cuerpo de auxilio”, puntualizó la legisladora.

La diputada destacó que la conmemoración de este día es también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de reconocer y fortalecer a los cuerpos de emergencia, quienes con su trabajo diario se convierten en un pilar fundamental de la protección civil y del bienestar social.

Finalmente reiteró que Movimiento Ciudadano continuará trabajando para que se generen políticas públicas y presupuestos que reconozcan a las y los bomberos no solo con palabras, sino con acciones concretas que dignifiquen su heroica labor.