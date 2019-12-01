Grecia Aguilar Mercado destaca el avance de los Gobiernos Municipales Naranjas en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 21:50:39

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- Los Gobiernos Naranjas están construyendo la realidad con trabajo, compromiso y resultados concretos, afirmó la diputada Grecia Aguilar Mercado, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, al acompañar a las y los alcaldes naranjas en la presentación de sus primeros informes.

En Copándaro, bajo el liderazgo de Mary Tena, se está rompiendo con prácticas del pasado para establecer un gobierno cercano, transparente y eficaz que atiende las verdaderas necesidades de la gente, afirmó la legisladora.

En Tanhuato, el presidente municipal Daniel Herrera Martín del Campo pone fin a la corrupción y al abandono histórico del municipio, demostrando que sí se puede gobernar con honestidad y resultados, señaló Grecia Aguilar.

Por su parte, en Chavinda, Armando Pérez Mendoza está construyendo una nueva forma de hacer política, fundamentada en la responsabilidad y el compromiso real con la ciudadanía, puntualizó la coordinadora.

La Fuerza Naranja en Charo, representada por Gabriel Molinero, es ejemplo claro del cambio necesario en Michoacán, con un gobierno que trabaja día a día para atender las prioridades de su comunidad, aseguró Grecia Aguilar Mercado.

En Villa Morelos, la administración del Dr. Julio César Conejo Alejos fortalece las bases del desarrollo mediante una gestión transparente y cercana a la gente, destacó la legisladora.

Grecia Aguilar Mercado subrayó que la verdadera transformación del estado depende de gobiernos valientes, honestos y comprometidos como los que impulsa Movimiento Ciudadano, y advirtió que no hay espacio para simulaciones ni para quienes viven del poder sin resultados.