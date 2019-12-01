Grecia Aguilar Mercado destaca el avance de los Gobiernos Municipales Naranjas en Michoacán

Grecia Aguilar Mercado destaca el avance de los Gobiernos Municipales Naranjas en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 21:50:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- Los Gobiernos Naranjas están construyendo la realidad con trabajo, compromiso y resultados concretos, afirmó la diputada Grecia Aguilar Mercado, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, al acompañar a las y los alcaldes naranjas en la presentación de sus primeros informes. 

En Copándaro, bajo el liderazgo de Mary Tena, se está rompiendo con prácticas del pasado para establecer un gobierno cercano, transparente y eficaz que atiende las verdaderas necesidades de la gente, afirmó la legisladora.

En Tanhuato, el presidente municipal Daniel Herrera Martín del Campo pone fin a la corrupción y al abandono histórico del municipio, demostrando que sí se puede gobernar con honestidad y resultados, señaló Grecia Aguilar.

Por su parte, en Chavinda, Armando Pérez Mendoza está construyendo una nueva forma de hacer política, fundamentada en la responsabilidad y el compromiso real con la ciudadanía, puntualizó la coordinadora.

La Fuerza Naranja en Charo, representada por Gabriel Molinero, es ejemplo claro del cambio necesario en Michoacán, con un gobierno que trabaja día a día para atender las prioridades de su comunidad, aseguró Grecia Aguilar Mercado.

En Villa Morelos, la administración del Dr. Julio César Conejo Alejos fortalece las bases del desarrollo mediante una gestión transparente y cercana a la gente, destacó la legisladora.

Grecia Aguilar Mercado subrayó que la verdadera transformación del estado depende de gobiernos valientes, honestos y comprometidos como los que impulsa Movimiento Ciudadano, y advirtió que no hay espacio para simulaciones ni para quienes viven del poder sin resultados.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras hacerse virales, seis policías “pakales” fueron detenidos por “tablear” a un detenido en Chiapas 
Se cae elevador en centro comercial de la CDMX; hay dos heridos
Arrollan a motociclista en Uruapan, Michoacán, pierde la vida
Abandonan auto con un niño secuestrado en Senguio, Michoacán: lo raptaron horas antes de los brazos de su madre
Más información de la categoria
Presunto responsable del homicidio del periodista Armando Linares López, es vinculado a proceso
Celebra EEUU extradición de 26 líderes del crimen desde México: Lo anuncia como triunfo de Trump sobre cárteles mexicanos
El municipio de Querétaro se ha posicionado como la capital de la cultura y referente de manifestación artística; asegura Secretaria de Turismo
Recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos no viajar a seis estados mexicanos
Comentarios