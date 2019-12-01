Grecia Aguilar llama a reforzar acciones integrales para prevenir y atender la explotación y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- En el marco de la jornada internacional destinada a reflexionar sobre la prevención y la sanación de la explotación, el abuso y la violencia sexual contra la niñez, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, hizo un llamado a todas las instituciones del Estado a fortalecer las estrategias de protección y atención a niñas, niños y adolescentes.

La diputada naranja subrayó que la explotación sexual constituye una de las expresiones más graves de la violencia y una modalidad especialmente dañina de trata, misma que afecta con mayor severidad a las niñas, por lo que la lucha para prevenir y proteger a las menores siempre deben impulsarse.

Señaló que ninguna niña o niño debería crecer con miedo, sometido a amenazas o enfrentando agresiones que marcan su vida para siempre, por lo que es necesario que las políticas públicas que se impulsan en el país y en el mundo den resultados.

La legisladora recordó que esta fecha internacional no sólo invita a visibilizar el problema, sino también a reconocer a las víctimas, acompañarlas en sus procesos de sanación y exigir que se garantice justicia, prevención efectiva y atención especializada.

“Todas y todos tenemos la responsabilidad de actuar y de construir entornos donde la infancia esté verdaderamente protegida”, expresó.

La diputada destacó la importancia de invertir en políticas públicas que contemplen prevención temprana, educación integral en derechos, capacitación para detectar señales de riesgo, así como protocolos eficaces de intervención y que las instituciones deben trabajar de manera coordinada para evitar que más niñas, niños y adolescentes sean vulnerados.

Asimismo, hizo un llamado a madres, padres, escuelas, comunidades e instituciones a sumar esfuerzos para cerrar cualquier espacio donde la violencia sexual pueda reproducirse, además insistió en que la sociedad comparte la responsabilidad de cuidar a la infancia y garantizar que cada niña y niño viva en entornos seguros, libres de explotación y abuso.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró el compromiso de la bancada de Movimiento Ciudadano con la defensa integral de los derechos de la niñez en Michoacán y aseguró que desde el Congreso continuarán impulsando las reformas necesarias para prevenir, atender y erradicar toda forma de violencia sexual.