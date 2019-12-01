Grecia Aguilar llama a reconocer el talento juvenil al integrarse al jurado del Mérito Juvenil de Morelia

Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026.– Reconocer, impulsar y visibilizar el talento de las juventudes es fundamental para construir una sociedad con mayores oportunidades, afirmó la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte en el Congreso del Estado de Michoacán, al tomar protesta como integrante del jurado seleccionador de la Condecoración al Mérito Juvenil de Morelia 2026.

La legisladora participó en el acto protocolario realizado en el Centro Administrativo de Morelia, donde el Ayuntamiento de Morelia tomó protesta al jurado encargado de evaluar las trayectorias y aportaciones de jóvenes que destacan por su compromiso con la sociedad.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, acto en el que se destacó la importancia de impulsar iniciativas que reconozcan el talento y la participación de las juventudes morelianas en distintos ámbitos.

Grecia Aguilar señaló que siempre resulta inspirador ver a jóvenes que, con su talento, ideas y esfuerzo, aportan al desarrollo de Morelia y de Michoacán, por lo que asumir esta responsabilidad como jurado representa también una oportunidad para reconocer su trabajo y dedicación.

Asimismo, invitó a las y los jóvenes del municipio a participar en esta convocatoria, que estará abierta del 13 de marzo al 13 de abril y contempla categorías como el ámbito académico, social, cultural, deportivo, innovación, inclusión y medio ambiente.

Finalmente, la legisladora reiteró que desde el Congreso del Estado continuará impulsando iniciativas y acciones que fortalezcan el desarrollo integral de las juventudes, convencida de que brindarles espacios de participación y reconocimiento es clave para el presente y el futuro de la sociedad.