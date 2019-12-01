Grecia Aguilar invita a descubrir la riqueza cultural y las tradiciones de Día de Muertos en el Oriente michoacano

Angangueo, Michoacán, a 27 de octubre de 2026.- Las tradiciones, la gastronomía y los atractivos naturales del Oriente michoacano es una oportunidad para vivir el Día de Muertos desde la identidad y las costumbres que distinguen a Michoacán, destacó la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, al invitar a las familias michoacanas y al turismo nacional a visitar municipios como Angangueo, Zitácuaro y Ocampo.

La legisladora señaló que esta región ofrece una experiencia que combina historia, naturaleza y expresiones culturales, con celebraciones que mantienen viva la memoria de quienes se han adelantado y fortalecen los lazos entre las familias y sus localidades.

Por ello, invitó a recorrer sus calles, plazas y espacios tradicionales durante esta temporada y disfrutar de toda la riqueza que tiene el oriente del estado.

En Zitácuaro, uno de los principales atractivos de estas fechas es la ofrenda monumental dedicada al Día de Muertos, que forma parte de las actividades culturales de la región; además los visitantes también pueden disfrutar de altares, expresiones artísticas, gastronomía tradicional y recorridos por el centro de la ciudad, en un ambiente que reúne a habitantes y turistas para celebrar las costumbres mexicanas, dijo.

Por su parte, señaló que Angangueo ofrece un recorrido por su historia minera, sus calles empedradas, templos y miradores, además de su riqueza arquitectónica y su cercanía con los santuarios de la mariposa monarca.

Mientras en Ocampo, las familias pueden disfrutar de los paisajes boscosos y conocer la riqueza natural de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, un patrimonio que distingue al Oriente michoacano y que representa uno de los grandes atractivos turísticos de la entidad.

Grecia Aguilar destacó que visitar estos municipios también significa respaldar a los comercios locales, restaurantes, artesanos, prestadores de servicios y familias que encuentran en el turismo una fuente de ingresos.

La líder de la bancada naranja en el Congreso Local subrayó que promover los destinos de Michoacán permite distribuir los beneficios de la actividad turística y reconocer el trabajo de las comunidades que preservan sus tradiciones.

Finalmente, la coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano invitó a visitantes y habitantes del estado a disfrutar de esta temporada con respeto a las costumbres de cada localidad, consumir productos regionales y contribuir al cuidado de los espacios naturales y reiteró que el Oriente michoacano tiene mucho que ofrecer a quienes buscan vivir el Día de Muertos a través de sus paisajes, su cultura y la calidez de su gente.