Grecia Aguilar impulsa programa de apoyos para fortalecer la economía familiar en la región Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 17:34:11
Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias de la región Oriente de Michoacán, y en atención a diversas solicitudes de la población de los municipios de Angangueo y Zitácuaro, la diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Grecia Aguilar Mercado, puso en marcha un programa de apoyo para el acceso a materiales y productos básicos para el hogar a bajo costo.

La legisladora destacó que mejorar la casa no es un lujo, es una necesidad, por lo que ha trabajado en la gestión de apoyos que permitan a las familias mejorar sus viviendas sin afectar su economía, especialmente a quienes hacen rendir cada peso para salir adelante.

Este programa surge del contacto directo con la ciudadanía y de las peticiones recibidas en territorio, principalmente de habitantes de Angangueo y Zitácuaro, quienes manifestaron la necesidad de contar con alternativas accesibles para el mejoramiento de sus hogares.

En ese sentido, Grecia Aguilar realizó la entrega de apoyos consistentes en materiales a bajo costo, entre los que destacan impermeabilizante, calentadores solares, tinacos, láminas y otros productos de uso esencial, beneficiando a familias de ambos municipios.

Finalmente, la diputada reiteró que desde Movimiento Ciudadano continuará impulsando acciones concretas con enfoque social, cercanas a la gente y orientadas a atender las demandas ciudadanas. Para mayores informes sobre este programa, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 715 102 0749.

