Grecia Aguilar destaca la urgencia de avanzar en la protección jurídica de los animales

Grecia Aguilar destaca la urgencia de avanzar en la protección jurídica de los animales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 14:33:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 7 de febrero del 2026.– La diputada local Grecia Aguilar Mercado participó en la Mesa de Análisis “La Constitución Pendiente”, organizada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos (IIEL), un espacio de reflexión que abrió un debate profundo sobre los desafíos actuales del marco constitucional y la necesidad de ampliar la visión de la justicia en México.

La legisladora compartió que uno de los temas que mayor impacto le generó fue la discusión en torno al reconocimiento de los animales como entidades jurídicamente protegibles, un planteamiento que coloca en el centro la responsabilidad ética y legal del Estado frente al maltrato y la crueldad animal.

Durante el encuentro, realizado en el Salón José María Morelos del Congreso del Estado, se expuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá próximamente si lo establecido en el artículo 4° constitucional resulta suficiente para prohibir estas conductas, así como la posibilidad de avanzar hacia un reconocimiento jurídico más amplio que garantice una vida digna a los animales.

La diputada Grecia Aguilar Mercado destacó que este tipo de ejercicios fortalecen el trabajo legislativo, al permitir escuchar voces especializadas y construir propuestas con sustento académico y social. “La justicia no puede limitarse únicamente a las personas; también debe considerar a quienes no tienen voz, pero sí capacidad de sentir”.

En la mesa participaron como ponentes la Dra. Rosa María de la Torre Torres, profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el Mtro. Leonel G. Rivero Rodríguez, director de la firma Rivero & Asociados, quienes abordaron distintos pendientes constitucionales desde una perspectiva crítica y propositiva.

Finalmente, Grecia Aguilar reconoció la labor del IIEL y de las y los especialistas que impulsan estos espacios de diálogo, al considerar que reflexionar, debatir y construir desde el análisis jurídico es indispensable para avanzar hacia una legislación más humana, consciente y justa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae ex funcionario de Cuauhtémoc Blanco; es señalado por corrupción
Recupera la GC camión robado en Madero, a Michoacán
En Zamora, Michoacán detienen a tres en posesión de estupefacientes; hay un menor de edad
Cinco relevos en mandos policiales municipales desde noviembre por solicitud de ediles y nuevos planes de seguridad: SSP
Más información de la categoria
El morenista Diego "N" tenía a extranjeros y criminales en la nómina de Tequila; regidora asegura tener pruebas
Zacapu, el municipio de Michoacán que vive bajo la sombra de la violencia, la opacidad y el colapso de los servicios básicos
“En Apatzingán no hay transformación, hay represión”: Trabajadores llevan protestas contra la alcaldesa Fanny Arreola a conferencia de Claudia Sheinbaum en la capital de Michoacán
Afirma Claudia Sheinbaum que “México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”
Comentarios