Grecia Aguilar destaca encuentro de Máynez con universitarios para hablar del México que viene

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2026.- Con un diálogo sobre democracia, liderazgo y los desafíos que enfrenta el país, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, visitó la Universidad Latina de América (UNLA), en Morelia, para impartir el conversatorio “Pensar México: jóvenes, democracia y futuro”, actividad a la que asistió la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de la Fuerza Naranja en la LXXVI Legislatura Local.

Durante el encuentro, las y los universitarios intercambiaron puntos de vista con Álvarez Máynez y expusieron inquietudes relacionadas con la realidad nacional, en un ejercicio que acercó la discusión política al ámbito académico y permitió reflexionar sobre la participación de las nuevas generaciones en los asuntos públicos.

Grecia Aguilar, quien preside la Comisión de Jóvenes y Deporte en el Congreso del Estado, resaltó la importancia de que las juventudes tengan referentes y oportunidades para involucrarse en la vida pública, desarrollar sus capacidades y llevar sus propuestas a los espacios donde se toman decisiones.

La legisladora ha impulsado una visión en la que las nuevas generaciones tengan una participación efectiva en la construcción de agendas públicas, con atención a los desafíos que enfrentan en materia educativa, laboral y social, así como a las oportunidades para desarrollar nuevos liderazgos.

La visita de Álvarez Máynez a Morelia permitió poner estos temas en conversación con la comunidad estudiantil y dar lugar a distintas perspectivas sobre el rumbo de México, a partir de la experiencia universitaria y las inquietudes de quienes buscan participar en la construcción de su entorno.

Para Grecia Aguilar, abrir estos espacios contribuye a que las juventudes encuentren vías para expresar sus ideas y asumir un papel activo en la vida democrática, con una participación que pueda trascender el diálogo y reflejarse en propuestas para Michoacán y el país.