Grecia Aguilar acompaña la graduación de la generación 2020-2026 de la Primaria Leona Vicario en Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán, a 9 de julio del 2026.– Como parte de su compromiso con el impulso a la educación y el acompañamiento a las nuevas generaciones, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, Grecia Aguilar Mercado, asistió como madrina de la generación 2020-2026 de la Escuela Primaria Leona Vicario, donde acompañó a las y los estudiantes en la ceremonia de conclusión de sus estudios de nivel básico.

Durante su mensaje, la legisladora felicitó a las y los egresados por este importante logro académico y reconoció el compromiso de las familias y del personal docente, quienes con su dedicación y acompañamiento contribuyen de manera decisiva a la formación de las nuevas generaciones.

Grecia Aguilar destacó que la educación representa la herramienta más importante para transformar vidas y construir una sociedad con mayores oportunidades, por lo que invitó a las y los estudiantes a continuar preparándose con responsabilidad, perseverancia y entusiasmo para alcanzar sus metas.

Asimismo, agradeció la invitación para ser madrina de generación, al señalar que acompañar a las y los alumnos en un momento tan significativo constituye un alto honor y fortalece su compromiso de seguir impulsando acciones en favor de la educación desde el Congreso del Estado.

La coordinadora parlamentaria también expresó su agradecimiento por las muestras de afecto y los detalles que recibió de parte de la maestra y de las y los estudiantes, gesto que, dijo, conservará con especial aprecio.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado reiteró que continuará promoviendo iniciativas y acciones que contribuyan al fortalecimiento de la educación en Michoacán, convencida de que brindar mejores oportunidades a la niñez y la juventud es una de las principales responsabilidades del servicio público.