Grecia Aguilar acompaña graduación en Angangueo y llama a las juventudes a continuar su preparación

Angangueo, Michoacán, a 16 de julio del 2026.- Con un llamado a las y los jóvenes para que continúen preparándose y nunca dejen de luchar por sus metas, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, Grecia Aguilar Mercado, participó como madrina de generación de la Escuela Secundaria General “Mineros de Angangueo”, donde acompañó a las y los estudiantes en la culminación de una de las etapas más importantes de su formación académica.

Durante la ceremonia de graduación, la legisladora felicitó a las y los egresados por el esfuerzo, la disciplina y la constancia que los llevaron a concluir la secundaria, al tiempo que reconoció el respaldo de las madres y padres de familia, así como la vocación de las y los docentes, quienes día a día contribuyen a formar ciudadanos comprometidos con su comunidad.

En su mensaje, Grecia Aguilar destacó que este logro representa el inicio de una nueva etapa llena de retos y oportunidades, por lo que exhortó a las y los jóvenes a seguir estudiando, preparándose y creyendo en sus capacidades para construir el futuro que desean.

Asimismo, los invitó a sentirse orgullosos de sus raíces y de su municipio, recordándoles que nunca deben olvidar el esfuerzo y los sacrificios que realizan sus familias para brindarles una educación. “Mantengan firmes sus convicciones, trabajen con perseverancia y tengan la certeza de que son capaces de conquistar cualquier meta que se propongan”.

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano reiteró que desde el Congreso del Estado continuará impulsando iniciativas y políticas públicas que fortalezcan la educación y generen mayores oportunidades para las juventudes michoacanas, convencida de que invertir en ellas es construir un mejor presente y un futuro con más desarrollo para el estado.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado deseó el mayor de los éxitos a la generación egresada y afirmó que Angangueo cuenta con jóvenes talentosos, capaces y comprometidos, quienes serán protagonistas del crecimiento de su municipio y de Michoacán en los próximos años.