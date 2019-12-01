Gracias al trabajo conjunto, disminuyen afectaciones en la zona serrana: Mauricio Kuri

Fecha: 13 de Octubre de 2025
Querétaro, Querétaro, 13 de octubre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, dio a conocer, durante una reunión virtual, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que el total de comunidades incomunicadas en el estado ha disminuido gracias al trabajo conjunto realizado por personal de los tres órdenes de gobierno.

Destacó que de 109 comunidades incomunicadas se logró pasar a 32, lo cual se debe principalmente a la crecida del río, por lo que dijo, confía en que la cifra siga disminuyendo en las próximas horas. Indicó que las principales afectaciones se registran en los municipios de San Joaquín y Pinal de Amoles.

Asimismo, indicó que por parte de las autoridades estatales, se trabaja en el arreglo de dos puentes; mientras que con el apoyo de la federación, ya se atienden los tres principales puntos con mayor afectación en la carretera 120.

Kuri González señaló que actualmente se tienen 45 comunidades sin luz, por lo que sigue el trabajo coordinado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para arreglar la situación lo antes posible. Del mismo modo, señaló que ya se logró la colocación de puentes aéreos para la entrega de apoyos a las zonas que continúan incomunicadas.

Por último, refrendó el compromiso del gobierno estatal para seguir trabajando de la mano con la federación para dar atención prioritaria a las zonas que más lo necesitan.

Asimismo, reconoció el apoyo y la labor por parte de la 17a Zona Militar, así como del personal de la Guardia Nacional. 

