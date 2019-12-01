GPPRI seguirá siendo oposición responsable que construye y propone: Adriana Campos Huirache

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local se seguirá trabajando y abonando para que las instituciones prevalezcan y se respeten, para que siga viva la división de poderes y la democracia, subrayó la diputada Adriana Campos Huirache, tras remarcar que su bancada son una oposición responsable que construye y propone, por lo que hoy más que nunca todas y todos deben legislar con la mayor de las responsabilidades para transitar en la construcción de una nación digna y justa.

En la Máxima Tribuna del Estado, en el marco de la sesión de apertura del segundo año legislativo, la coordinadora del Grupo Parlamentario, diputada Adriana Campos Huirache, reiteró que se mantendrán firmes en su papel de oposición responsable, que propone, construye y promueve la inclusión de todos los sectores de la sociedad.

En su intervención en tribuna, la legisladora señaló que en el contexto político que vivimos los retos son más grandes y las demandas de la población son claras: seguridad, paz y libertad para transitar por las calles sin miedo; que las mujeres regresen a casa sin temor, que no falten medicamentos en clínicas y hospitales, que las niñas y niños tengan acceso a educación de calidad, que las carreteras y caminos estén en condiciones transitables, y que las comunidades indígenas y los migrantes reciban un trato digno y respetuoso.

Destacó la necesidad de aprovechar los vínculos de comunicación que en los últimos meses se han establecido con el vecino país de Estados Unidos para garantizar estrategias que brinden a los migrantes mexicanos un trato humano. Recordó el reciente caso de un michoacano que perdió la vida en una redada en las afueras de Chicago, enfatizando que no se puede ser omiso ante hechos tan lamentables, pues los migrantes son fuerza y sostén de ambos países.

La diputada subrayó que aún existen muchas tareas pendientes y que es tiempo de dictaminar lo que está en comisiones, perfeccionando el marco normativo cuando sea necesario, pero sobre todo generando resultados, por ello, desde su bancada se impulsan iniciativas como la creación de salas de lactancia en instituciones gubernamentales, la instalación de centros de atención y protección animal en cada municipio, así como el otorgamiento de apoyos económicos y guarderías para mujeres que padecen cáncer.

“El inicio de este segundo año legislativo es la oportunidad para replantear hacia dónde vamos, qué estamos haciendo bien y dónde es necesario corregir el rumbo. Debemos legislar sin prisas, con responsabilidad, escuchando a todas las fuerzas políticas, respetando la pluralidad y buscando coincidencias. Las decisiones que tomamos impactan profundamente en la vida de las y los michoacanos, por ello es nuestra obligación actuar con responsabilidad”, expresó.

Asimismo, afirmó que es indispensable que esta soberanía no renuncie a su función constitucional de control político y que legisle con templanza y responsabilidad, sin convertir los procesos en una carrera por aprobar reformas en el menor tiempo posible.

Finalmente, resaltó que en los próximos meses se discutirá el paquete económico para el siguiente año, en donde el Grupo Parlamentario del PRI concentrará sus esfuerzos para que exista una distribución justa y equitativa de los recursos, atendiendo las prioridades que exige la sociedad.