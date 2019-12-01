Golpe definitivo a Janitzio Zavala: inhabilitado y fulminado políticamente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 13:56:54

Indaparapeo, Michoacán a 08 de noviembre de 2026— Lo que comenzó como una serie de abusos de poder e impunidad en el Palacio Municipal ha culminado en un colapso político definitivo.

El alcalde Janitzio Zavala Vega no solo ha quedado marcado como un violentador acreditado ante las autoridades, sino que ha quedado legalmente inhabilitado y cancelado de forma irreversible para buscar cualquier candidatura o cargo de elección popular en 2027.

Durante su gestión, mientras el municipio padecía la parálisis institucional y la inseguridad, Zavala Vega volcó el aparato gubernamental para instrumentar una campaña sistemática de acoso e inhabilitación práctica contra la síndica Elizabeth Agustín Santos.

Reducciones salariales injustificadas, ocultamiento de información vital, hostigamiento laboral y la cancelación del derecho a voz y voto en las sesiones de Cabildo formaron parte del abanico de agresiones ejercidas desde la alcaldía.

La resistencia legal emprendida por la síndica desde enero de 2025 expuso no solo el autoritarismo del edil, sino las severas omisiones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), instancia que en tres ocasiones intentó encubrir las acciones del alcalde.

Tuvo que ser la Sala Regional Toluca del TEPJF la que interviniera para exigir el cese de generalizaciones, obligando a las autoridades locales a determinar la responsabilidad directa del agresor.

Tras el cerco judicial federal, el TEEM no tuvo alternativa y declaró culpable a Zavala Vega por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG).

Aunque en una resolución posterior el tribunal local intentó atenuar el impacto reduciendo su permanencia en el registro de violentadores de 18 a 8 meses —medida que ya se encuentra bajo nuevo recurso de impugnación—, la sanción de fondo es contundente: su inscripción en el padrón lo deja automáticamente fuera del escenario electoral.

Con esta resolución definitiva, la trayectoria de Janitzio Zavala Vega concluye bajo el peso de la ley.

Su intento de gobernar mediante el despojo de derechos y el amedrentamiento institucional terminó por sellar su propio fin político, sentando un precedente clave contra la impunidad y el autoritarismo municipal en Michoacán.