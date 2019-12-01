Gobiernos panistas generan inseguridad ante el abandono del alumbrado público: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 13:09:27

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán denunció que el ayuntamiento panista de Morelia, ha destruido y abandonado los avances logrados en materia de alumbrado público durante el gobierno de Morena, afectando directamente la seguridad y calidad de vida de miles de familias.

Tras recorrer colonias de la capital michoacana, Barragán señaló que la demanda de las y los vecinos es la misma en todos los puntos, las lámparas funcionaban, pero desde hace varios años se fundieron y nadie regresó a repararlas.

“Antes había luz en las calles, hoy hay abandono. Lo que se resolvió con Morena, los gobiernos del PAN lo dejaron caer por falta de mantenimiento y compromiso con la gente”, afirmó.

El legislador explicó que la ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo ha provocado que amplias zonas permanezcan en penumbras durante semanas o incluso meses, generando mayor vulnerabilidad ante la inseguridad, robos y actos delictivos.

“Una calle oscura es una calle insegura. Cuando el gobierno no cumple con lo básico, deja indefensas a las familias”, subrayó.

Barragán destacó que el alumbrado público no es un lujo, sino un servicio esencial que permite a niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y trabajadores transitar con mayor tranquilidad.

Asimismo, criticó que el Ayuntamiento no haya establecido brigadas permanentes ni mecanismos eficientes de atención ciudadana para resolver los reportes.

“El problema no es que las lámparas se fundan, el problema es que nadie responde. Esa es la verdadera muestra de abandono”, expresó.