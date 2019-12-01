Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 11:05:04

Indaparapeo, Michoacán, a 7 de noviembre de 2026.- Mientras la violencia golpea a los habitantes de Indaparapeo, la administración municipal encabezada por Janitzio Zavala Vega enfrenta fuertes cuestionamientos por su falta de resultados en materia de seguridad y su ineptitud a la hora de gobernar.

La inseguridad parece haberse convertido en una de las principales preocupaciones de los habitantes de Indaparapeo, donde la violencia y el temor comienzan a marcar la vida cotidiana de las familias.

El panorama resulta alarmante y pone bajo la lupa al presidente municipal, Janitzio Zavala Vega, cuya administración enfrenta cuestionamientos por la falta de resultados contundentes para garantizar la tranquilidad de la población.

¿Dónde está el alcalde mientras los ciudadanos exigen seguridad? ¿Qué estrategia tiene su gobierno para frenar la delincuencia? ¿Quién está asumiendo la responsabilidad por la falta de resultados?

La ciudadanía no eligió autoridades para escuchar pretextos ni justificaciones. Eligió un gobierno que respondiera ante sus problemas más urgentes, y la seguridad debería ser una prioridad absoluta.

La percepción de abandono y la preocupación por la violencia obligan a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Indaparapeo tiene un gobierno municipal que no puede con el problema de la inseguridad?

Janitzio Zavala Vega tiene una responsabilidad que no puede evadir. Gobernar también significa dar la cara, presentar resultados y garantizar que las familias puedan vivir sin miedo.

Indaparapeo no necesita discursos ni fotografías oficiales: necesita seguridad, resultados y un alcalde que esté a la altura de las circunstancias.