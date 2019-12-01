Gobierno Municipal mantiene acciones para que morelianos y morelianas encuentren empleo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 13:44:21

Morelia, Michoacán; 12 de noviembre del 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) realizó con éxito la Séptima Jornada de Oportunidad Laboral, acercando ofertas de empleo y vinculación directa entre empresas y buscadores de trabajo.

Esta iniciativa permitió acercar diferentes alternativas de empleo a las y los morelianos mediante la participación de empresas, que instalaron módulos de atención y realizaron entrevistas de manera directa con las personas interesadas.

En esta edición participaron 10 empresas: Grupo Gayosso, Club de Golf Tres Marías, Destinos Parhikuni, Total Play, Grupo Posadas, Wigo, Funerales Santa Cruz, Abarrotes La Violeta, Walmart y Rainsa (Rafias Industriales).

Asimismo, se contó con el apoyo de la Bolsa de Trabajo de la Sefeco, que contribuyó a ampliar la atención y las alternativas de vinculación laboral, mediante la difusión de vacantes de empresas que no pudieron asistir presencialmente.

Como resultado de esta jornada se alcanzaron las siguientes cifras: 261 plazas ofertadas, 558 asesorías brindadas y 346 vinculaciones laborales.

Estas jornadas forman parte de las acciones permanentes del Gobierno de Morelia para fortalecer la actividad económica y generar mayores oportunidades para las familias morelianas.