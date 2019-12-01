Gobierno Municipal da limpieza y mantenimiento a áreas verdes de Morelia

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- Continuando las acciones para dar brillo y mantenimiento a la mejor ciudad para vivir, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, emprendió labores de poda y limpieza en áreas verdes.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de su Dirección de Parques y Jardines, llevó a cabo poda de pasto, limpieza y retiro de vegetación en las siguientes ubicaciones: Periférico Paseo de la República en las cercanías del Estadio Morelios, la avenida Real de Oro y la avenida Río Grande, a la par de avanzar en la rehabilitación del Boulevard García de León.

A lo anterior se suma la poda de árboles en la colonia Granjas del Maestro y El Realito, además de la atención de ejemplares secos en la colonia Félix Ireta. Así como la aplicación de cal en árboles del Periférico Paseo de la República Norte, a la altura de Lomas de Morelia.

De esta forma, la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, da una atención integral a áreas verdes de la ciudad; y el Gobierno de Morelia mantiene acciones permanentes para no solo construir sino mantener el mejor lugar para vivir.