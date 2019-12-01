Gobierno Municipal atiende encharcamientos en colonia Benito Juárez

Gobierno Municipal atiende encharcamientos en colonia Benito Juárez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 15:45:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 18 de julio de 2026.- Brigadas de reacción inmediata del Gobierno de Morelia realizan acciones de limpieza simultáneamente en la colonia Benito Juárez y el dren Barajas, con el propósito de liberar el paso del agua acumulada por las constantes lluvias en la capital.

Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, secretario de Servicios Públicos Municipales, informó que en la colonia Benito Juárez trabajan en el bombeo de agua hacia el dren de los Itzícuaros, para reducir los encharcamientos que pudieran afectar a las y los vecinos.

Asimismo, en el dren Barajas, a la altura de las canchas deportivas, se retiran desechos arrastrados por la corriente para así permitir el libre paso de agua por el río. Agregó que hasta el momento se han liberado cerca de 7 toneladas de ramas, troncos y residuos inorgánicos.

Netzahualcóyotl Vázquez resaltó que la instrucción del presidente municipaldeMorelia, Alfonso Martínez Alcázar, es clara en el sentido de no bajar la guardia y mantener la atención a aquellas zonas prioritarias, mediante acciones preventivas y de reacción inmediata en caso de emergencia en esta temporada de lluvias.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Refuerzan operativo en Zacatecas tras hallazgo de 10 personas sin vida
Por inseguridad, madres buscadoras no pueden ingresar a Apatzingán y Zinapécuaro para ubicar fosas clandestinas
Familia de menor fallecida en academia militarizada exige justicia; Fiscalía investiga el caso
El nuevo modus operandi del crimen: Fosas clandestinas dentro de casas en Michoacán
Más información de la categoria
Inglaterra se queda con el tercer lugar de la justa mundialista tras vencer a Francia
Mueren dos soldados estadounidenses por ataque iraní a base en Jordania; hay otro militar desaparecido
Habitantes de Opopeo se manifiestan para exigir localización de menor desaparecido
Lunes 20 de julio, se darán a conocer resultados del examen de admisión a la UMSNH
Comentarios