Gobierno federal compensará a los comerciantes que resulten afectados por las obras del tren México-Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 16:20:04
Querétaro, Querétaro, a 19 de febrero de 2026.- El Gobierno federal compensará las afectaciones que las obras por el tren México-Querétaro pudieran ocasionar a los comerciantes que se ubican en la zona, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro. 

“Justamente en la mesa de conciliación social que precisamente instaló el Gobierno Federal y la Secretaría de Gobierno del Estado hicimos esta petición y esta gestión, para que sea el Gobierno federal, quien es el responsable de esta obra, que pueda también compensar las posibles afectaciones que puedan tener los comerciantes”.

Luego de casi tres semanas de que arrancaron las obras del Tren México-Querétaro en el puente de Prolongación Corregidora Norte, Macías Olvera refirió que en esta mesa de trabajo le comentaron que por parte de la Federación habría un apoyo a los comerciantes afectados. 

“No tuvimos más detalles al respecto, pero nosotros lo hemos pedido a la Federación y lo que se comentó en esa mesa es que la Federación se va a ser responsable de estas compensaciones para comerciantes afectados, aunque tampoco nos dieron fecha”.

Detalló que se ha monitoreado La zona del Tianguis del Tepe y lo que hemos visto hasta el día de hoy es que existe un flujo normal del tianguis, que por cierto hoy es jueves de Tianguis del Tepe, y le han comentado que las ventas van caminando bien, pero independientemente de eso, insisto, cualquier preocupación, cualquier inquietud la estamos viendo y acompañando también sus preocupaciones con la Federación”.

