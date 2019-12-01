Gobierno estatal se alista junto con comunidades de la zona lacustre para la Noche de Muertos

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- Michoacán se alista para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas: la Noche de Muertos, una tradición ancestral que cada año reúne a visitantes nacionales y extranjeros en torno a la memoria, la cultura y la identidad de las comunidades michoacanas, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del estado, Roberto Monroy García.

El secretario destacó la celebración de un encuentro de coordinación con autoridades municipales y representantes de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga, Erongarícuaro, Janitzio, Tecuena, Urandén de Morelos, Pacanda, Santa Fe de la Laguna y Jarácuaro, en donde se firmó el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional y Comunitaria para la Salvaguarda, Respeto y Preservación de la Tradición de Noche de Muertos.

Asimismo, detalló que la reunión permitió estrechar la colaboración con las comunidades de la Región Lacustre que son parte fundamental de la festividad, cuyos preparativos ya están en marcha para recibir a quienes se darán cita en la zona para vivir la tradición.

El acuerdo representa un paso importante para preservar la esencia, identidad y significado comunitario de la Noche de Muertos, procurando que el turismo se desarrolle con respeto hacia las costumbres, espacios y expresiones culturales de cada comunidad, explicó el titular de la política turística de “el alma de México”.

Durante la Noche de Muertos, las comunidades abren sus puertas para compartir una tradición que trasciende generaciones y encuentra en la memoria, las ofrendas, los caminos iluminados y la convivencia comunitaria una de las expresiones culturales más profundas de México. Para conocer la oferta de más de 700 actividades, se puede consultar el sitio web oficial en visitmichoacan.com.mx