Gobierno Digital impulsa recaudación y más obras para Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- Con la implementación del Gobierno Digital, la administración estatal pasó de 3 mil 200 millones a 8 mil millones de pesos de recaudación entre 2021 y 2025, lo que se traduce en más obras y mejores servicios para las y los michoacanos, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que con la digitalización de trámites, la población cuenta con mayores facilidades para realizar el pago de servicios e impuestos, lo cual ha contribuido a incrementar los recursos propios y así desarrollar obras de alto impacto social como los teleféricos de Morelia y Uruapan, tres segmentos del segundo anillo periférico de la capital michoacana y la rehabilitación de la red carretera.

“El Gobierno Digital ha sido una herramienta fundamental para garantizar un manejo responsable y transparente de los recursos, avanzando así con más obras y cero deuda”, resaltó el mandatario estatal.

Ramírez Bedolla puntualizó que los impuestos que pagan las y los michoacanos van de vuelta en obras públicas, y muestra de ello es que se rehabilitan caminos, escuelas, hospitales y se llevan a cabo acciones que mejoran la calidad de vida de los habitantes.

Resaltó que la confianza de la población depositada en el Gobierno de Michoacán es porque se observa que los recursos se destinan para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y existen resultados evidentes.