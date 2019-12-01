Gobierno Digital eleva la recaudación del COBAEM: David Alfaro

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto del 2025.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) logró un incremento notable en su recaudación al dejar de recibir pagos en efectivo dentro de sus planteles, expuso David Alfaro Garcés, titular del subsistema educativo; destacó que el COBAEM prácticamente triplicó sus ingresos propios gracias a la digitalización de sus procesos de pago.

El director general del COBAEM explicó que al inicio de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla la recaudación rondaba los 36 millones de pesos. Sin embargo, con la incorporación del esquema de Gobierno Digital durante el ciclo escolar 2024-2025, la cifra ascendió a aproximadamente 90 millones de pesos, un crecimiento que fortalece la operación del subsistema educativo.

El nuevo modelo permite que los pagos se realicen directamente a la Secretaría de Finanzas del Estado, eliminando el manejo de efectivo en los centros escolares.m, con lo que no solo se agilizan los trámites, sino que además contribuye a que las instituciones se concentren en su labor académica, sin destinar recursos humanos ni tiempo a la administración de cobros.

David Alfaro resaltó que este avance representa un paso importante para la educación media superior y superior en Michoacán, ya que al simplificar los procesos administrativos se garantiza que los recursos lleguen de manera más directa y segura a las áreas correspondientes.