Gobierno del Estado pretende despojar a productores de mango de una empacadora en Múgica: Memo Valencia

Múgica, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- El Gobierno de Michoacán pretende despojar de manera ventajosa, una empacadora de frutas a productores, quienes hoy tienen el inmueble bajo la figura jurídica de comodato.

En una reunión con el líder estatal Memo Valencia, directivos y trabajadores de la Empresa Integradora de Productores de Mango y Frutas Tropicales Michoacán S.A. de C.V., expusieron al también diputado local, que el inmueble forma parte de un listado de propiedades que el gobierno estatal venderá y cuya enajenación fue autorizada por legisladores de Morena y sus aliados.

La empacadora ubicada en la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán actualmente es considerada como una de las más importantes de la región, porque, además, funge como reguladora de los precios en productos como mango, limón, toronja y papaya.

Los afectados explicaron a Memo Valencia, que funcionarios estatales los buscaron hasta después de haberse aprobado el decreto en el Congreso, “nunca se consultó nuestra opinión y ahora nos ofrecen la propiedad en 250 millones de pesos, cuando su avalúo apenas alcanza los 29 millones de pesos”, denunció Leonardo Santibáñez, uno de los representantes de la asociación civil, “nos la ofrecen en ese precio a sabiendas de que no la podemos comprar”, agregó.

Con esta decisión despojan de la empacadora a quienes la trabajan desde hace casi 20 años y durante ese mismo tiempo han mejorado con equipo para el empaque y certificaciones a fin de comercializar y exportar la mejor fruta de la región, consideraron los directivos de la A.C.

Por ello, advirtieron que dicha afectación por el eventual despojo de esta empresa, perjudicaría a 80 trabajadores directos y 200 indirectos, además de dañar a más 2 mil 300 productores que utilizan la empacadora.

Además, Memo Valencia comentó que el próximo lunes en el marco del aniversario luctuoso de Bernardo Bravo, regresará para manifestarse en el monumento ecuestre al general Emiliano Zapata, para honrar la memoria del líder que perdió la vida al luchar por las causas de los productores, de los limoneros y por evitar el coyotaje y la extorsión.

El diputado insistió en la importancia de visibilizar este tipo de situaciones, porque muchas personas piensan que ya quedaron en el olvido.

“Señor gobernador, esta lucha apenas va comenzando”, advirtió.

Por último, recordó que visitará cada uno de los lugares donde existen historias de personas afectadas por la decisión que el mandatario tomó al desincorporar los bienes inmuebles del patrimonio estatal con la complicidad de varios diputados.