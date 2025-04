Gobierno de Quiroga atiende incendio en el basurero municipal con apoyo de brigadas

Quiroga, Michoacán, a 20 de abril 2025.– Ante el incendio registrado el pasado sábado en el basurero municipal de Quiroga, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, acudió personalmente al sitio para supervisar los trabajos que las brigadas de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, elementos de Seguridad Pública, así como ciudadanos voluntarios y personal del Gobierno del Estado, han realizado de manera continua para contener y controlar el siniestro.

Durante su recorrido, la alcaldesa reconoció el esfuerzo incansable de quienes han trabajado, incluso durante la madrugada, en condiciones difíciles y con gran compromiso hacia el bienestar de la ciudadanía.

“Se agradece profundamente el apoyo de las brigadas comunitarias, de los voluntarios y de cada hombre y mujer que ha dado lo mejor de sí para controlar este incendio. Su entrega es invaluable. Gracias también al Gobierno del Estado por su respaldo inmediato”, expresó.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que el incendio pudo haber sido ocasionado por residuos altamente inflamables, como plásticos y desechos combustibles. Las labores para sofocar por completo el fuego han durado más de 15 horas, y continuarán hasta que se garantice que no exista riesgo para la población ni el medio ambiente.

Asimismo, Alma Mireya González hizo un llamado a la empatía y a la prudencia ante los comentarios negativos que han circulado en redes sociales.

“Entendemos la preocupación y la angustia de la ciudadanía; la compartimos. Pero es importante no perder de vista que, en momentos de contingencia, lo que nos ha distinguido como quiroguenses es nuestra capacidad de unirnos, no de señalar. Las críticas infundadas no apagan incendios; la solidaridad, sí.”

La edil reiteró que el gobierno municipal se mantendrá atento a esta situación hasta su total resolución y que ya se trabaja en un plan de seguimiento para evitar que este tipo de incidentes se repitan, priorizando la seguridad de la población.

“Esto nos afecta a todos, pero también nos demuestra que, cuando caminamos juntos, somos más fuertes. Gracias a todos los que han estado hombro a hombro enfrentando esta situación”, concluyó.