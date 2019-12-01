Gobierno de Querétaro impulsa leyes para la tranquilidad y seguridad de las familias

Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- El Gobierno del Estado de Querétaro, encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, envió al Congreso local un paquete de reformas para actualizar ocho leyes estatales en materia de seguridad, con un total de 106 artículos modificados, a fin de armonizar el marco jurídico local con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada el pasado 16 de julio.

Con esta acción, Querétaro cumple en tiempo y forma con los compromisos nacionales y avanza en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger a las familias.

La nueva legislación federal establece un modelo renovado de colaboración entre Federación, estados y municipios, con énfasis en la profesionalización policial, la supervisión operativa, la disciplina, la transparencia en el uso de recursos, la mejora de condiciones laborales y el uso de tecnologías para la seguridad. Estos lineamientos fueron definidos como estratégicos por el Consejo Nacional de Seguridad en su sesión del 2 de septiembre de 2025, y forman hoy parte del proceso de actualización normativa impulsado por la administración estatal.

Querétaro cuenta actualmente con un Sistema Estatal de Seguridad integrado por 11 leyes y 658 artículos, un marco robusto que incluso supera en varios aspectos las capacidades de coordinación previstas a nivel federal. Sin embargo, el gobernador Kuri González instruyó realizar los ajustes necesarios para asegurar que el Estado se mantenga alineado a los nuevos estándares nacionales y que las instituciones continúen respondiendo con eficacia ante los retos de seguridad.

Entre las reformas destaca la creación del Secretariado Ejecutivo Estatal, que reforzará la supervisión del uso de fondos federales, la coordinación interinstitucional, la profesionalización policial y los procedimientos para consolidar el Mando Único y Coordinado, además de facilitar el cumplimiento del estándar nacional de un policía por cada mil habitantes en todos los municipios. Este nuevo diseño permitirá darle mayor claridad, transparencia y orden al funcionamiento del sistema de seguridad en el estado.

Al presentar este paquete de reformas, el gobernador Mauricio Kuri, reiteró su compromiso con la protección de las familias queretanas y con instituciones fuertes y confiables.

“Cumplimos en tiempo y forma. Este paquete de reformas mantiene a Querétaro actualizado, sólido y preparado para enfrentar los retos en seguridad, siempre del lado de las familias queretanas,” enfatizó.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de seguir construyendo un Querétaro seguro, moderno y coordinado, donde las instituciones trabajen unidas para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.