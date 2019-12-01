Gobierno de Querétaro coordina logística por obras del Tren México-Querétaro con más de 100 empresarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 12:39:24

Querétaro, Querétaro, a 17 de julio 2026.- Con el objetivo de mitigar el impacto vial y resolver dudas técnicas, el Gobierno del Estado de Querétaro encabezó una mesa de trabajo con aproximadamente 100 representantes de cámaras empresariales, colegios profesionales y universidades, informó Eric Gudiño Torres, encargado de la política interna de Querétaro.

Detalló el plan de construcción del Tren México-Querétaro en su paso por la zona urbana, así como el diseño de los operativos de movilidad sobre el Boulevard Bernardo Quintana.

Calificó el encuentro como sumamente productivo y destacó la participación activa de las instancias federales responsables de la ejecución de la obra ferroviaria.

"Fue una reunión buena donde nos acompañó el Coronel Paz, quien es el encargado de la construcción de esa zona por parte del Agrupamiento de Ingenieros [Felipe Ángeles], y estuvo el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Carlos García".

“A la reunión acudieron líderes de las principales cúpulas empresariales de la entidad, tales como Canaco, Coparmex, CMIC y Canirac, así como directivos de instituciones universitarias y comerciantes con negocios establecidos en el tramo que va desde el monumento a Los Arcos hasta la incorporación vial hacia el oriente de la ciudad”.

Resaltó que uno de los acuerdos más relevantes alcanzados durante el diálogo fue el esquema de abastecimiento para los comercios y restaurantes ubicados en el área directa de las obras. Para no asfixiar la economía local, el estado canalizó el tema con el gobierno municipal de Querétaro para establecer reglas claras.

“Se definió una ventana específica por la mañana para el ingreso de proveedores, evitando interferir con la circulación vehicular durante las horas pico y se mantiene activo un registro y filtro de control para impedir que unidades de carga pesada y tráilers utilicen Bernardo Quintana”.

Al evaluar la efectividad de los desvíos para el transporte de largo itinerario en la zona metropolitana, Gudiño Torres aseguró que el operativo ha marchado sin contratiempos mayores.

Aseguró que solo se ha registrado un evento aislado de este tipo de unidades.

"No hemos tenido ningún inconveniente. Hubo un pequeño problema el día de ayer por la noche donde un tráiler subió hacia la colonia Milenio porque se iba quedando sin frenos, pero bueno, es el único incidente que hemos tenido".