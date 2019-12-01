Gobierno de Querétaro coordina acciones para blindar y fortalecer al campo

Querétaro, Querétaro, 23 de marzo del 2026.- En Querétaro se actúa con orden, se anticipan los riesgos, se coordina el trabajo de las instituciones, y se responde con oportunidad, afirmaron autoridades estatales encabezadas por el gobernador Mauricio Kuri González durante el ejercicio “Contigo Informamos”.

En este espacio, los titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) presentaron un balance de las acciones emprendidas para proteger y fortalecer al campo queretano.

Durante su mensaje, el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, consideró imprescindible la vinculación entre los tres órdenes de gobierno para la atención de temas relacionados con la protección civil y la atención pronta y coordinada en situaciones de riesgo y desastre.

El funcionario resaltó la colaboración entre la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), Policía Estatal, la Coordinación Estatal de Protección Civil y todas las coordinaciones municipales ha permitido diseñar y aplicar estrategias preventivas y de calidad para la atención oportuna de emergencias.

Comentó que el estado de Querétaro es un referente nacional en la atención de incendios forestales, con tiempos de respuesta de hasta 24 horas, que abarcan las fases de activación, análisis y operación. Explicó que, en ese lapso, la entidad ya cuenta con control de los siniestros, así como con una planeación definida y equipos en acción.

Amaya Torres informó que en lo que va del año, se han registrado seis mil 387 hectáreas afectadas por este fenómeno. En áreas naturales se han reportado 20 incendios; en no forestales, carriles y agrícolas, 263; en suburbanos, urbanos y pastizales, 223.

De igual manera compartió que en la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, se realizó la propuesta de la Declaratoria de Emergencia en el estado de Querétaro a causa de la temporada de incendios 2026, misma que continúa en su proceso.

“Esta declaratoria fortalecerá a las instituciones encargadas en la atención de incendios forestales en sus despliegues operativos y fuerzas de reacción, mejorando con esto el adiestramiento del personal, la compra de herramientas y maquinaria de trabajo y de insumos, y también de equipo de protección personal y obviamente de equipo tecnológico”, señaló.

A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, recordó que en los últimos dos años, Querétaro fue de los pocos estados donde hubo una complicación con la sequía en el 100 por ciento del territorio; pero gracias a los esfuerzos de la administración estatal al cierre de 2025 la situación mejoró considerablemente.

“La superficie sembrada nos varió hasta en un 40 por ciento, disminuyó en 2024 y tuvimos una recuperación de manera muy importante para 2025; y las presas que estaban en niveles muy críticos, afortunadamente para 2025 tuvimos una recuperación de manera muy importante en el que hubo un momento en el cual llegaron a estar hasta en un 100 por ciento de sus niveles”, apuntó.

El titular de SEDEA informó que durante 2025 se otorgaron 24 mil 907 apoyos a productores, con una inversión total de 93 millones de pesos. Asimismo, destacó que se ha respaldado a diversos sectores mediante programas como: maíz para consumo humano, forraje para especies pecuarias, semilla para cultivos forrajeros, suplementos apícolas, suplementos acuícolas, y agua para uso pecuario.

Rosendo Anaya también brindó información sobre la presencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en la entidad, cuyo primer caso fue reportado el 9 de octubre de 2025 en el municipio de Ezequiel Montes. Informó que actualmente se tienen registrados 50 casos activos: 22 en Landa de Matamoros, 10 en Jalpan de Serra, nueve en Pinal de Amoles, cuatro en Arroyo Seco, dos en Peñamiller, dos en Tequisquiapan y uno en San Joaquín.

“Nosotros ya tenemos un tema de activación de alertas sanitarias con operativo estatal, la coordinación permanente con la implementación de brigadas (…) vamos a implementar alrededor de cincuenta brigadas, ¿Por qué? Porque son una por cada municipio de acuerdo a cada uno de ellos, pero también una por cada una de las asociaciones ganaderas, la vigilancia que ya la estamos llevando a cabo de manera permanente, los corrales y la organización pecuaria que también lo estamos haciendo”, subrayó.

El funcionario proporcionó una breve explicación sobre el ciclo de vida del gusano barrenador a fin de mantener alerta a las y los ganaderos del estado y que con apoyo de la administración estatal y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) se refuercen las labores de control y erradicación de la plaga.